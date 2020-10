Die Arbeiter mussten sich rund 45 Meter in die Höhe schwingen, um dort defekte Teile auszutauschen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Seit Montag arbeiten Mitarbeiter der Firma Reiter (Warngau) im Auftrag von Kathrein Broadcast (Rosenheim) am Sendemast in Buchen. Die UKW-Sendeantenne weist Schäden auf, die kurzfristig repariert werden mussten, um einen störungsfreien Empfang der SWR-Sender – und hier vor allem – von SWR4 Mannheim – zu gewährleisten. Dazu mussten sich die Arbeiter rund 45 Meter in die Höhe schwingen, um dort defekte Teile auszutauschen.

Der Sendemast in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Die Arbeiten gingen erfreulicherweise schneller voran als geplant. Während der Reparatur kam es im Verbreitungsgebiet des Senders Buchen zu Leistungsreduzierungen bzw. sogar zu Komplettausfällen. Im Laufe des heutigen Mittwochs sollten die Beeinträchtigungen aber der Vergangenheit angehören.