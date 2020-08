Buchen. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag randalierten mehrere Personen in einer Bar in der Daimlerstraße in Buchen. Gegen 4.15 Uhr kam es zwischen der wahrscheinlich acht Leuten und dem Barpersonal zu einem Streit über eine offene Rechnung.

Die verbale Auseinandersetzung schaukelte sich hoch und mündete darin, dass Gläser geworfen wurden, berichtet die Polizei. Dem Barpersonal gelang es im weiteren Verlauf die Gruppe aus den Räumlichkeiten zu drängen.

Die Randalierer teilten sich daraufhin auf, liefen davon und fuhren mit einem Auto weg. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Angestellter leicht verletzt.