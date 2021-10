Hollerbach/Oberneudorf. (rüb) Der Neubau des Radwegs zwischen Hollerbach und Oberneudorf und damit ein bedeutender Lückenschluss im Radwegenetz der Region rückt nun endlich näher: Das 750.000 Euro teure Projekt ist im Haushaltsentwurf des Landkreises für 2022 berücksichtigt. Dies teilte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner Haushaltsrede am Mittwoch in Dallau mit.

Der Wunsch existiert schon seit vielen Jahren, doch die Planung gestaltete sich nicht so einfach, so dass im Lauf der Zeit mehrere Varianten auf den Prüfstand kamen. Im aktuellen Vorentwurf verläuft der Radweg direkt neben der Kreisstraße K3917.

Das erste, rund 1400 Meter lange Neubaustück soll am Ortsausgang von Hollerbach beginnen und bis Oberneudorf führen. Dort geht es zunächst auf vorhandenen Wegen weiter, bis ein zweites, gut 200 Meter langes Neubauteilstück Richtung Landesstraße 523 folgen soll, teilte Kreissprecher Jan Egenberger mit.

Die Breite des Radweges wird zwischen 2,50 und 3,50 Metern liegen. Dabei werden Teilstrecken neu gebaut, und in anderen Teilbereichen werden vorhandene Schotterwege bituminös befestigt. Momentan laufen noch die naturschutzrechtlichen Untersuchungen. Diese Ergebnisse sollen Ende 2021/Anfang 2022 vorliegen.

Der Baubeginn ist für Spätsommer 2022 oder Frühjahr 2023 angedacht. Die Kosten liegen bei circa 750.000 Euro. Der Landkreis hat bereits einen Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. Auch die Stadt Buchen wird sich an der Finanzierung beteiligen.