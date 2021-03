Buchen. (mb) Wir schreiben das Jahr 1981. Ronald Reagan wird das erste Mal zum Präsidenten der USA gewählt, Polens Präsident Wojciech Jaruzelski ruft im Dezember jenes Jahres das Kriegsrecht aus, und in Buchen gründet sich am Karfreitagnachmittag eine "nichts könnende Schülerband". Reagan ist inzwischen tot, das Kriegsrecht in Polen und die Volksrepublik sind längst Geschichte. Doch die Band aus Buchen gibt es immer noch. Sie mauserte sich im Laufe von 40 Jahren zur "dienstältesten erfolglosen Punkband Deutschlands". Das sagt zumindest Bernhard Schneider, alias "Bundi". Und der muss es wissen. Denn er spielt von Anfang an Schlagzeug bei "Aktion Sägewerk".

An jenem Karfreitagnachmittag also stellten vier "Möchtegern-Männer" fest, dass sie eine Band gründen sollten. Schließlich spielte Vinzenz Schneider, (damals 17 Jahre alt), alias "Zenzi", schon seit einem Jahr Gitarre und sein 14-jähriger Bruder "Bundi" seit einem halben Jahr Schlagzeug. Ralph Scherzer (17 Jahre alt), alias "Scherzi", versuchte sich aus Anlass dieser Gründung zum ersten Mal in seinem Leben an der Bassgitarre. Auch ein vierter Mann machte damals mit, nämlich Matthias Willy (18 Jahre), der seit immerhin einem Monat Saxofon spielte.

Den Namen ihrer Band wählten die vier nach dem Ort, wo sie öfter nach der Schule abzuhängen pflegten, nämlich hinter der Zimmerei Fertig. Damals standen dort noch keine Häuser. Die Wiesen lagen unberührt. "Aktion Sägewerk" lautete ihr Geheimcode, wenn sie sich fern von Erwachsenen dort treffen wollten. Was lag also näher, als dass ihre Band genau diesen Namen bekam?

Trotz großer Ambitionen erkannten die vier rasch ihre Grenzen. "Wir können nichts, aber das können wir gut", stellten sie fest. Deshalb entschieden sie sich für Punkrock als Stilrichtung. Und weil sie überfordert damit waren, Lieder anderer Musiker nachzuspielen, schrieben sie ihre eigenen. ",Zenzi‘ war unser kreativer Kopf. Von ihm stammen die meisten Lieder", berichtet "Bundi". Er selbst war fürs Wirtschaftliche zuständig, und "Scherzi" vermittelte zwischen den beiden ungleichen Brüdern.

In Briefkuverts und einer Pappschachtel bewahrt "Bundi" Fotos aus alten Zeiten auf. Die wenigen Bilder sind vergilbt, unscharf oder irgendwie verpeilt aufgenommen. Manche wurden in einem privaten Fotolabor selbst entwickelt und vergrößert. Sie zeigen schlaksige junge Kerle mit für Punkmusiker artigen Frisuren. "Wir waren der Schrecken für alle Honoratioren, Würdenträger und verlassenen Freundinnen", schwelgt "Bundi" in Erinnerungen.

Tatsache ist, dass sie damals wie heute im Keller des Elternhauses von "Bundi" und "Zenzi" proben. Die Songtexte, die "Zenzi" schrieb, verfügten über starke autobiografische Bezüge, sagt "Bundi". Schicksalsschläge wie Liebeskummer, verlassene Freundin oder eine neue Liebe hätten in seinem Bruder wahre Kreativitätsschübe ausgelöst. "Ich schreibe die besten Lieder, wenn es mir schlecht geht", soll "Zenzi" damals festgestellt haben. Was nicht bedeuten soll, dass die Lieder von "Aktion Sägewerk" trist und deprimierend sind – ganz im Gegenteil.

In den ersten Jahren waren die damals noch vier Musiker in Kneipen und auf Festen in der Region unterwegs. Nach einer schöpferischen Pause nach dem Abi-tur, während der "Aktion Sägewerk" ihres Saxofonisten verlustig ging, trug die Band wieder zum kulturellen Leben in Deutschland bei. "Scherzi" und "Zenzi" lebten inzwischen in Freiburg, was den Punkrockmusikern neue Auftrittsmöglichkeiten verschaffte – und den ersten großen Erfolg. Mit ihren Songs "Fahrrad" und "Teenagerparty" erspielten sie sich im Jahr 1988 den dritten Platz der Freiburger Rockmusiker-Initiative.

1990 spielten sie sogar ihre erste und einzige Langspielplatte bei Alan Murdoch in Neulußheim ein mit dem Titel "aufrecht gehn". 500 Stück dieser Vinylscheiben wurden im Jahr 1992 geprägt, 20 bis 30 liegen noch auf "Bundis" Dachboden in Buchen. Es folgten vier CDs mit den Titeln "Ödi Blödi Kinderficker" (1994), "Viva los Aktion Sägewerk" (1996), "Kotz die Welt an" (1996), "Live im Pfeiffer" (1998) und "Video killt den Punkrockstar" (1999). Sämtliche Songs dieser Alben kann man hier kostenlos herunterladen.

In den 1990er-Jahren erlebte die Band ihre erfolgreichste Zeit. Die drei Musiker gründeten damals eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und spielten mit Auftrittshonoraren ihre Kosten ein. In manchen Jahren gaben sie bis zu 30 Konzerte. Die Musiker machten nicht nur den Schwarz- und den Odenwald unsicher, sondern brachten auch bei Konzerten von Oberstdorf bis Hamburg und von Hoyerswerda bis St. Ingbert die Bühnen zum Beben.

Meist tourten sie mit einem alten VW-Bus ohne Heizung zu ihren Auftrittsorten. Legendär war für "Bundi" ein Auftritt bei einem Silvesterkonzert im Jahr 1989 in Freiburg vor 2000 Leuten, das von einem privaten Radiosender übertragen wurde. In der frisch renovierten Kneipe "Kiebitz" in Königshofen spielten die drei bei einer abendlichen Vernissage. "Am Ende stand auf dem neuen Boden das verschüttete Bier, Bilder lagen auf dem Boden, und Scherben von den Biergläsern zerkratzen die Dielen."

Und im saarländischen St. Ingbert brachte "Scherzi" seine Band-Kollegen in Schwierigkeiten: Er hatte nämlich seine Gitarre bei einem Zwischenhalt in Mannheim stehen gelassen.

Seit 2001 ist es deutlich ruhiger geworden um "Aktion Sägewerk". Ein bis zwei Mal pro Jahr spielt die Band noch, zunächst im früheren "Pfeiffer", solange diese Kneipe existierte, danach im "Waldeck". Wegen Corona mussten die Musiker im vergangenen Jahr eine Zwangspause einlegen.

Am Freitag sind sie wieder zu hören und zu sehen bei der Online-Veranstaltung "Musik mit Genuss". 20 bis 30 Minuten lang werden sie acht bis zehn Lieder zum Besten geben – ebenso wie die Musiker von "Prime Session", "Acoustic Open" und "Café del Mundo".

"Dass ich mit Jan Pascal mal gemeinsam bei einem Konzert spielen würde, hätte ich nie zu träumen gewagt", sagt "Bundi". Vieles wird anders sein bei diesem Konzert ohne live anwesendem Publikum. Doch drei Dinge bleiben gleich: die Typen, die Lieder und die Gitarre, auf der "Zenzi" seit Gründung der Band vor 40 Jahren spielt.

Info: Die Online-Veranstaltungen hiesiger Musiker und Gastronomen, organisiert von der Stadt Buchen, finden am morgigen Freitag um 19 Uhr statt. Infos gibt es hier.