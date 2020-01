Buchen. (rüb) Seit inzwischen drei Monaten ist das Parkdeck in der Straße Am Haag in Buchen gesperrt. Nachdem die schadhaften Betonstellen saniert worden sind, ruhen die Arbeiten. Der Grund: Um die noch fehlende Oberflächenbeschichtung aufzubringen, muss es für eine Dauer von einer bis eineinhalb Wochen trocken und frostfrei sein. Deshalb lässt sich derzeit auch nicht sagen, bis wann die Restarbeiten durchgeführt werden können, teilte die Stadt auf RNZ-Anfrage mit.

Die komplette Sanierung in den Sommer zu verschieben, wäre aber auch keine Lösung gewesen: Die Schäden waren so groß, dass mit den Arbeiten unverzüglich begonnen werden musste. Eine weitere Nutzung des Parkdecks über den Winter wäre also auch in diesem Fall nicht möglich gewesen.