Buchen. (rüb) Seinen Lebensabend gemeinsam mit anderen Senioren auf einem Bauernhof verbringen und sich – solange es körperlich möglich ist – aktiv in das Leben und Arbeiten auf dem Hof einbringen: Mit dieser Vision eines erfüllten letzten Lebensabschnitts könnten sich wohl viele Menschen anfreunden. Das christliche Hilfswerk "Nächstenliebe Weltweit" möchte diesen Traum in der Oberen Mühle in Buchen verwirklichen. 25 bis 30 Senioren sollen dort später einmal wohnen. Die Pläne stießen bei der Vorstellung des Projekts am Montagabend im Gemeinderat auf großes Interesse, sorgten aber auch für kritische Nachfragen. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde am Ende beschlossen, dass die notwendige Änderung des Bebauungsplans eingeleitet wird.

Bürgermeister Roland Burger zeigte eingangs auf, dass die Mühle vor gut 25 Jahren von ihrem jetzigen Besitzer Dr. Dieter Schultz aufwendig saniert wurde und jetzt zum Verkauf stehe. Anschließend stellte Dorothea Schermer, Geschäftsführerin des Hilfswerks, die Pläne für das Areal Zum Mühlengrund 10 vor.

Der Baumbestand hinter der Mühle und damit der idyllische Charakter soll erhalten werden. Dazwischen sollen eingeschossige Holzhäuser errichtet werden, in denen die Mieter wohnen. Foto: Busch

Viele Senioren seien einsam und hätten keine Aufgabe: Eine mögliche Antwort auf diese gesellschaftliche Herausforderung könnte ein Senioren-Bauernhof sein, auf dem ältere Menschen in Gesellschaft anderer und aktiv ihren Lebensabend verbringen. "Sinnhafte Aufgaben können – je nach Fähigkeit – in der Landwirtschaft, in der Arbeit mit alten Nutztierrassen wie Schafen, Ziegen und Hühnern und einem Hof-Café übernommen werden", heißt es in der Projektbeschreibung. Vor Ort sollen zwei Ordensfrauen und ein Landwirt mitarbeiten, die sich um die landwirtschaftliche Nutzung und die Menschen kümmern.

Das Mühlen-Dorf sei aber keine Pflegeeinrichtung oder ein Altenheim, sondern werde als Wohngemeinschaft mit senioren- bzw. barrierefreien Wohnungen betrieben, die vermietet werden. Dienstleistungen wie Pflegeleistungen, Putz- und Wäscheservice könnten von den umliegenden Pflegediensten selbständig dazu gebucht werden. Als Mieter kämen sowohl Paare als auch Einzelpersonen in Frage. Auch Veranstaltungen und Kurse wie beispielsweise "Was die Oma noch wusste" seien angedacht.

Doch weshalb möchte das in Stuttgart ansässige Unternehmen seine Idee ausgerechnet in Buchen verwirklichen? "Die Mühle im Mühlengrund ist durch ihre Lage hervorragend für dieses innovative Projekt geeignet", erklärte Dorothea Schermer. Die Mühle sei mitten in der Natur, aber gleichzeitig auch stadtnah. Buchen könne von diesem Leuchtturmprojekt, das auf bundesweites Interesse stoßen werde, nur profitieren.

Hintergrund Die christliche Hilfsorganisation "Nächstenliebe Weltweit" wurde 2005 von Pater Noel P. O’Meara gegründet. Pater Noel ist Priester des katholischen Ordens der Spiritaner (Brüder vom Heiligen Geist). Nach eigenen Angaben leistet die gemeinnützige GmbH schnell und direkt humanitäre Hilfe in vielen Ländern Afrikas. "Als kleine Hilfsorganisation arbeiten wir für eine [+] Lesen Sie mehr Die christliche Hilfsorganisation "Nächstenliebe Weltweit" wurde 2005 von Pater Noel P. O’Meara gegründet. Pater Noel ist Priester des katholischen Ordens der Spiritaner (Brüder vom Heiligen Geist). Nach eigenen Angaben leistet die gemeinnützige GmbH schnell und direkt humanitäre Hilfe in vielen Ländern Afrikas. "Als kleine Hilfsorganisation arbeiten wir für eine gerechte Versorgung der menschlichen Grundbedürfnisse wie zum Beispiel die dauerhafte Versorgung mit Trinkwasser, mit Grundnahrungsmitteln und medizinischer Betreuung", betont Pater Noel. Die gemeinnützige Organisation finanziert sich ausschließlich über private Spenden. Im vergangenen Jahr seien es 3 Millionen Euro an Spenden gewesen, so Geschäftsführerin Dorothea Schermer.

[-] Weniger anzeigen

Die bestehenden Mühlengebäude sollten als Treffpunkt und Lebensmittelpunkt für gemeinschaftliches Essen, Kochen, die Herstellung von Mühlen-Produkten sowie die Tierhaltung dienen. Drumherum sollen auf einem Wiesengrundstück acht einstöckige Holzhäuser mit jeweils ein bis drei Wohnungen errichtet werden. Das parkähnliche Umfeld mit den wertvollen Bäumen solle erhalten bleiben. Die umliegenden Weideflächen sind für Schafe, Ziegen, Hühner und Gänse gedacht.

Der Informationsbedarf des Gemeinderats war sehr groß, wie in der anschließenden Fragerunde deutlich wurde. Simone Farrenkopf wollte wissen, ob die Senioren auch dort wohnen bleiben können, wenn sie nicht mehr auf dem Hof mithelfen können. "Sie können bis an ihr Lebensende bleiben", antwortete Dorothea Schermer. Für die Erledigung der anfallenden Arbeiten stünden die festangestellten Mitarbeiter parat. Als Mieter kämen alle Menschen in Frage, unabhängig von ihrer Konfession, erklärte die Geschäftsführerin auf Nachfrage von Johannes Volk.

Breiten Raum nahm auch das Thema Finanzierung ein: Insgesamt rechnet "Nächstenliebe Weltweit" mit Kosten von 3 bis 4 Millionen Euro. Die Mittel für den Kauf des Anwesens stünden bereits zur Verfügung. Sie stammten aus zwei Erbschaften. Die Restsumme solle über Kredite und Fördermittel finanziert werden. Stadtrat Martin Hahn erkundigte sich nach den Kosten für die Mieter: Diese sollen unterhalb der Kosten für ein Pflegeheim liegen, so Dorothea Schermer.

Auf Nachfrage von Klaus Roos räumte die Geschäftsführerin ein, dass sie und ihr Unternehmen zwar schon zahlreiche Hilfsprojekte verwirklicht hätten, jedoch noch kein Senioren-Wohnprojekt. Willi Biemer wollte wissen, wie der Zeitplan aussehen könnte: Der Bauernhof soll erst bezogen werden, wenn die Arbeiten komplett abgeschlossen sind. Das könnte 2024/25 der Fall sein.