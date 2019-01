Buchen-Oberneudorf. (tra) In Oberneudorf soll im März eine neue Rettungswache in Betrieb gehen, die durch das DRK Buchen betreut wird. Auf Nachfrage der RNZ gab Bürgermeister Roland Burger, der auch das Amt des Vorsitzenden des DRK-Kreisverbands Buchen innehat, nun den genauen Standort der Rettungswache bekannt. Sie wird an der Adresse "Zum Prinzenstein 8" eingerichtet. "Die Wache wird in der Einliegerwohnung des sehr zentral gelegenen Privathauses untergebracht", so Burger. Der Mietvertrag mit dem DRK soll demnächst unterzeichnet werden. An fünf Wochentagen soll dort ab März ein Rettungswagen mit Besatzung stationiert werden. Einen eigenen Notarzt wird es nicht geben, dieser wird bei Bedarf aus Buchen gerufen.

Nun wird geprüft, inwiefern die baulichen Voraussetzungen des Gebäudes angepasst werden müssen. Möglicherweise werde, so Burger, für den Rettungswagen ein Carport errichtet, aber auch ein kleiner Umbau sei denkbar.