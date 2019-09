Buchen. (rüb) "Ich habe das Geschäft immer gerne geführt, und vor allem der Kontakt mit den Kunden wird mir fehlen." Mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Wehmut blickt Monika Müller auf die 30-jährige Geschichte ihrer Textilreinigung in Buchen zurück. Seit 1. August ist dieses Kapitel für sie Vergangenheit.

Aus gesundheitlichen und familiären Gründen sah sich die bald dreifache Großmutter zu diesem Schritt gezwungen - ein Schritt, der ihr nach so langer Zeit nicht leichtfiel, für den es aber keine Alternative gab. Am 1. April 1989 eröffnete sie ihre Reinigung in der Vorstadtstraße, ehe sie im Juli 1995 in die Kellereistraße umzog.

Die Ladenräume stehen jetzt leer. Was Monika Müller bleibt, sind die vielen positiven Erinnerungen: "Ich möchte mich bei den vielen Kunden für ihre Treue bedanken."

Für die gibt es zumindest eine gute Nachricht: Bei Sonjas Nähwelt in der Haagstraße besteht eine Annahmestelle für Textilreinigungen.