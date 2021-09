Buchen. (pm) Gezielt sollen in Buchen in schwer belüftbaren Räumen mobile Luftreinigungsgeräte in Kindergärten und Schulen eingesetzt werden.

Rechtzeitig vor Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres hat die Stadt Buchen nun die bestellten 32 mobilen Luftreinigungsgeräte erhalten und bereits ausgegeben.

An die Kindergärten wurden darüber hinaus CO2-Messgeräte geliefert, zur Überwachung der CO2-Konzentration in den Gruppenräumen und somit zur Erinnerung an das regelmäßige Lüften, das wichtig ist, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

"Wir haben schnell reagiert und früh bestellt, so dass die Lieferung rechtzeitig erfolgte", betonte Bürgermeister Roland Burger bei der Übergabe eines Luftreinigungsgerätes und eines CO2-Messgerätes an Carolin Ramburger vom Katholischen Kindergarten St. Rochus Buchen im Beisein von Beigeordnetem Benjamin Laber und Fachdienstleiterin "Kindergärten und Schulen" Anne Rottermann.

"Regelmäßiges Lüften ist neben Tests, Masken und Abstandsregeln das Wichtigste. Wo Lüften nicht ausreichend möglich ist, wollen wir die Luftreinigungsgeräte zusätzlich einsetzen", erklärten Bürgermeister Roland Burger und Beigeordneter Benjamin Laber.

In Buchen werden in den Kindergärten auch weiterhin Selbsttests für die freiwillige Testung der Kindergartenkinder bereitgestellt.