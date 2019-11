Buchen. (ub) Nein, es ist keine "Notaufnahme", dass 22 Bilder des Balsbacher Malers Wilfried Georg Barber in selbiger am Buchener Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken sowie im Foyer ausgestellt sind. Keine Not hat die Werke hierher geführt, sondern eine bewusste Entscheidung. Eine, die schon lange anstand. Denn präsent ist Barber hier nicht erst seit der Vernissage am Sonntagmorgen, sondern mit Dauerleihgaben im Kreißsaal, von denen nun eine auch in den Besitz der Kliniken überging.

"Mit dem Licht der Welt erblicken Kinder bei uns sozusagen auch gleich ein Bild von Wilfried Georg Barber", wusste der ehemalige Chef der Gynäkologie, Dr. Klaus Hahnfeldt, der großen Vernissagen-Besucherschar augenzwinkernd zu berichten.

Dem künstlerischen Schaffen (nicht nur Barbers) fühlt sich der Mediziner verbunden, hat er doch seit vielen Jahren als Kurator Ausstellungen im Buchener Krankenhaus mitverantwortet. An seiner Seite als Mentor der Balsbacher Künstler, der diesem "heilsamen" Format im Krankenhaus darüber hinaus ein grafisches Emblem gegeben hat. Vielsagend stehen sich bei "Kunst im Krankenhaus", kurz "KiK" ein K und ein spiegelverkehrtes K vis-à-vis. Wie Bild und Betrachter.

"Kunst", sagt Hahnfeldt, dessen Arbeitszimmer nach eigenem Bekunden einst von einem Barber "erhellt" wurde, "kann helfen, körperliche und seelische Schäden zu heilen." Schaut man auf die Werke, die nun bis zum 12. Januar 2020 zu sehen sind, fällt es leicht zu glauben. Allein der Titel der Ausstellung - "Farbe, Kraft und Zuversicht" - sagt das Wesentliche über Erscheinen und gewünschte Wirkung der Bilder aus. Mit kraftvollem Pinselstrich und expressiven Farben erscheint da ein "Kommender Tag", ein "Freundliches Wort", ein "Astronomischer Freudenmoment"; die poetischen Titel der überwiegend großformatigen Gemälde sind kaum weniger Zuversicht stimmend.

Alle drei Titelworte packte Landrat Dr. Achim Brötel in einen Satz, um festzustellen: "Farben sind Kraftquellen, die uns hin zur Zuversicht führen." Und wohl weil Sonntagmorgen war, wollte er in dieser Resonanz, diesem "Widerhall der Welt", das "Gefühl der Verbindung mit etwas Größerem" erkennen. "Resonanz kann man in der Religion, erfahren, aber beispielsweise auch in der Natur, bei der Musik (…) oder eben in der Kunst", räsonierte Brötel laut weiter. Dass Barber mit und durch seine Kunst den Dialog mit anderen suche, ziehe sich wie ein roter Faden durch dessen gesamtes Schaffen. Sein Wort zur Kunst und am Sonntag sprach er außerdem im Namen des ebenfalls anwesenden Benjamin Laber, der als Beigeordneter die Stadt Buchen repräsentierte, sowie für Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, denn in dessen Ortsteil Balsbach steht das Atelier Wilfried Barbers.

Humor bewies der Landrat, indem er die rund 70 Gäste beim neuen Ausstellungsformat "Kunst auf der Baustelle" willkommen hieß; schwarzen Humor, als er weiterfuhr, dass das mit der Baustelle Klinik im wörtlichen - die Barber’schen Werke verteilen sich wegen der Erweiterungsarbeiten in der Endoskopie auf zwei Trakte - wie im übertragenen Sinn zu verstehen sei und echten Galgenhumor mit der Aussage, dass laut Werner Finck Künstler keinen sehnlicheren Wunsch hätten, als gehängt zu werden.

Kein schwarzer Humor und schon gar kein Galgenhumor liegt jedoch darin, dass einige wenige Bilder der Farbe-Kraft-Zuversicht-Ausstellung dem noch immer währenden Hang Barbers zur Schwarzmalerei geschuldet sind, zu Gemälden also, auf denen die Farbe Schwarz den Ton angibt. Ein solches ist der "Morgengruß", ein kleineres Ölgemälde, auf dem ein helles Licht sich Raum schafft in einer schwarzen Farbenlandschaft. Für Klaus Hahnfeldt ist es das Lieblingsbild dieser Ausstellung und er ermunterte die Besucherinnen und Besucher: "Prüfen Sie, was Sie bei den schwarzen Gemälden finden."

Das ist Alois Gerig offenbar schon gelungen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ist von der Ausstrahlung der Barber’schen Bilder so beeindruckt wie vom Elan des Künstlers, dessen Alter Dr. Hahnfeldt mit der Anekdote verraten hatte, dass er selbigen mal auf sein Spätwerk angesprochen und daraufhin einen empörten Blick erhalten habe. Dass ein 78-Jähriger, der ein 2016 erschienenes Buch mit "Zwischenbilanz" untertitelt, von lebhafter Konstitution zu sein scheint, auch das belegt ja gewissermaßen die gesundheitsfördernde Wirkung von Kunst.