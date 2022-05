Buchen. (adb) Ein Publikumsmagnet war am Samstag der Friedensbasar, den der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn in der Innenstadt ausrichtete. Die Veranstaltung war von Bernhard Conrad konzipiert worden, der selbst mehrere Jahre in der Ukraine gelebt hatte und ein Zeichen des Friedens setzen wollte. Gekonnt wurden unterhaltsame Aspekte mit dem Gedenken an die Ukrainekrise vermischt; die Schirmherrschaft hatte Bürgermeister Roland Burger inne.

Als Mitglied des Kiwanis-Clubs Buchen-Walldürn schuf Conrad ein ansprechendes Programm im gesamten Altstadtbereich: Nachdem er die zahlreichen Besucher begrüßt hatte, gab das Akkordeontrio der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule ein kleines Platzkonzert am Alten Rathaus. Die Atmosphäre entfaltete rasch ihr ganz eigenes Flair: Am Marktbrunnen sitzend, sang ein Straßenmusiker, während man an den verschiedenen Ständen nach Herzenslust stöbern konnte und nur wenige Meter weiter ein syrischer Geflüchteter als Karikaturist wirkte. Dessen Anwesenheit empfand Conrad als besonderen Markstein: "Es ist nicht alltäglich, dass ein Mensch, der selbst als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist, eine Aktion für Geflüchtete aus anderen Ländern unterstützt", hob er hervor. Ein Luftballonwettbewerb rundete den Tag ab.

Karikaturen wurden gezeichnet. Foto: Adrian Brosch

Mit Ständen waren neben dem Kiwanis-Club Buchen der Lions-Club Madonnenland, der katholische Frauenbund Buchen, die katholische und evangelische Kirche sowie Caritas, DRK und Johannes-Diakonie vertreten; auch das Mehrgenerationenhaus, das Burghardt-Gymnasium und die Fachschule für Sozialpädagogik zeigten Flagge.

Wie Bernhard Conrad betonte, wurde der Friedensbasar auch von einigen Buchener Gewerbetreibenden unterstützt – so die Apotheken, die Volksbank Franken und die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Bäckerei Lunkenheimer, das Grafikhaus, Optik Uihlein, das Modegeschäft "Lilis", das Gasthaus "Sonne" mit Metzgerei, das Restaurant "Fontana", sowie die Firmen Seitenbacher, Haefner-Uhren, Elektro-Wörner, Böhrer-Baumaschinen, Facettenreich und UM-Lichtwerbung, der Weltladen Buchen und die Arztpraxen Dr. Hoß und Dr. Krautheim. Teile der Erlöse werden der Ukrainehilfe zugutekommen.

Unter den zahlreichen Besuchern befand sich auch Pfarrer Johannes Balbach. Er bezeichnete den Friedensbasar als "sehr wichtige Aktion, um noch mehr Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und den inzwischen hier lebenden Geflüchteten zu zeigen". So trage der Markt dazu bei, dass das tragische wie brisante Thema nicht in der Nachrichtenflut untergehe: "Krieg ist unmenschlich, aber Buchen steht für den Frieden", hielt er fest. Auch Willi Biemer vom Kiwanis-Club Buchen-Walldürn sprach von einem "wertvollen Format" und freute sich für den Club über die alle Erwartungen übertreffende Besucherzahl: "Wir hätten nicht mit einer solchen Resonanz schon am frühen Morgen gerechnet."

Bei der Abschlussbesprechung am Nachmittag lobte auch Bürgermeister-Stellvertreterin Ruth Weniger das Projekt. In ihrem Grußwort wies sie auf die Besonderheiten des Kriegs und den enttäuschten Glauben an die wirtschaftlichen Verbindungen und den damit verbundenen Hoffnungen, Konflikte vermeiden zu können, hin. Im Anschluss informierte Präsidentin Eva Böhrer über den Kiwanis-Club Buchen-Walldürn sowie die Entstehung von Kiwanis, ehe Bernhard Conrad die Situation schilderte: Die eigentlichen Leidtragenden seien die Kinder, die der Buchener Friedensbasar im Besonderen unterstützen möchte. In Buchen selbst leben derzeit bereits über 200 ukrainische Familien: "Traumatisiert sind sie alle, denn wer seine Heimat nicht aus freien Stücken verlassen muss, hat viel verloren", so Conrad. Die meisten Menschen in Deutschland können sich Krieg und Vertreibung nur schwer vorstellen. Man dürfe jedoch nicht die Geflüchteten aus anderen Ländern dieser Erde vergessen: "Auch sie gibt es in unserer Stadt, auch sie benötigen immer wieder Hilfe, manchmal finanzieller Art, manchmal auch nur das Gespräch, ein Gefühl von Wärme", betonte er und dankte allen Helfern sowie den Besuchern. Mit der "Ode an die Freude", die der Cantamus-Chor der JMK-Musikschule anstimmte, klang eine beachtliche Aktion aus.

Der Friedensbasar erwirtschaftete über 10.000 Euro, wie Bernhard Conrad der RNZ am Samstagabend mitteilte.