Buchen/Mosbach. (rüb) Noch Anfang der Woche hatte das Landratsamt auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt, dass bislang noch keine Teststelle im Kreis wegen Mängeln geschlossen werden musste. Doch das ist nun Vergangenheit: Die Shisha-Bar "Remembar" am Einkaufszentrum am Sendeturm in Buchen darf bis auf Weiteres keine Coronatests mehr durchführen, wie das Landratsamt der RNZ nun bestätigte: "Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung wurde die in der Anfrage genannte Corona-Teststelle in dieser Woche von Hygienekontrolleuren des Gesundheitsamts überprüft. Dabei wurden mehrere Mängel festgestellt, so dass die Teststelle vorerst geschlossen wurde. Das Landratsamt hat dem Betreiber eine Frist gesetzt, um die Mängel zu beheben. Wenn die Mängel behoben werden, kann die Teststelle weiterbetrieben werden."

Im Schnitt würden derzeit sechs Teststellen wöchentlich durch Hygienekontrolleure des Gesundheitsamts unangekündigt und zum Teil verdeckt überprüft. Die am häufigsten festgestellten Mängel hierbei seien nicht ausreichende Schutzkleidung der Mitarbeiter und Mängel bei den Lagerbedingungen der Tests. Momentan gebe es im Kreis 86 Teststellen, darunter sieben Apotheken, 15 DRK-Teststellen und zwei Praxen für Physiotherapie. Zudem werde in mehreren Arztpraxen getestet. Foto: rüb