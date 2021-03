Buchen. (tra) Seit 8. März dürfen Kosmetik-Studios wieder öffnen, und Elke Keller, die in Buchen in der Kilgensmühle 1 ihr Studio "Make up – Kosmetikum und Tagesfarm" betreibt, freute sich an diesem Tag sehr darauf, nun wieder für ihre Kunden da sein zu können. "Bisher ist es hier im Studio jedoch sehr ruhig. Die Menschen sind sehr zurückhaltend, was kosmetische Behandlungen angeht", berichtet die Kosmetikerin. "Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten kosmetischen Behandlungen nicht möglich sind, wenn die Kunden eine Maske tragen", sagt Elke Keller.

Für Kosmetiker gelten seitens der Landesregierung besonders strenge Corona-Verordnungen: Bei Behandlungen müssen Kunden und Kosmetiker grundsätzlich eine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen. Wenn aufgrund der Behandlung das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht möglich ist, müssen die Kunden einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen, der an einem Schnelltest-Zentrum wie zum Beispiel dem des DRK am Stadtturm in Buchen durchgeführt wurde. Private Selbsttests sind nicht zulässig. Der negative Test muss, so die Corona-Verordnung, dann bei Elke Keller vorgelegt werden. "Ich befürchte, dass das vielen Kunden zu aufwendig ist und sie deswegen ihre Behandlung bei mir vertagen werden", sorgt sich Elke Keller.

Was sie an der Strategie der Landesregierung besonders unglücklich macht, ist auch die Tatsache, dass selbst Geimpfte einen negativen Schnelltest vorweisen müssen. "Bei mir hat eine Kundin angerufen, die bereits ihre zweite Impfung erhalten hat, und ich durfte sie ohne Test trotzdem nicht behandeln", kritisiert Elke Keller.

Was sie aktuell jedoch ohne Test anbieten kann, ist Permanent-Make-Up an Augen und Augenbrauen. Dabei können die Kunden problemlos Maske tragen und müssen keinen Test vorweisen. Elke Keller bietet diese dauerhafte Schminkmethode seit mittlerweile 26 Jahren an und ist für ihre besonders präzise und perfekte Arbeitstechnik bekannt. Wer die Kosmetikerin in diesen schwierigen Zeiten auch ohne eine Behandlung unterstützten möchte, kann in ihrem Studio Produkte und Gutscheine kaufen.

Die Corona-Pandemie hat in ihrem Studio für einen großen Einbruch gesorgt: Bis März 2020 lief es gut, als dann die ersten Corona-Fälle auftraten, wurde es ruhig im Studio. Nach dem ersten Lockdown kamen die Kunden jedoch langsam zurück. "Im zweiten Lockdown haben wir dann Produkte ausgeliefert, die sie zuvor bei uns bestellt haben", berichtet Elke Keller. Das Weihnachtsgeschäft, das für die Kosmetikerin sehr wichtig ist, sei jedoch nur schleppend verlaufen. Nur wenige Kunden haben Gutscheine gekauft.

"Ich arbeite seit 40 Jahren in Buchen und habe noch nie eine so schwierige Situation erlebt", sagt Elke Keller. Dennoch blickt sie optimistisch in die Zukunft. "Ohne Optimismus hätte ich mein Studio nicht 40 Jahre lang betreiben können. Es gibt immer wieder bessere und schlechtere Zeiten." Nun hofft sie, dass sich am Horizont wieder bessere Zeiten abzeichnen, und sie wieder uneingeschränkt arbeiten darf. Ihre Arbeit liegt Elke Keller sehr am Herzen und macht ihr große Freude: "Ich behandele die Kunden so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und wenn die Kunden zufrieden sind, dann bin auch ich zufrieden."