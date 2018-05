Buchen. (tra) Die meisten Menschen wünschen sich, trotz Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Da die Angehörigen sehr stark ausgelastet sind, wenn sie ein pflegebedürftiges Familienmitglied rund um die Uhr unterstützen, entscheiden sich viele Senioren und ihre Familien, eine osteuropäische Pflegekraft zu beschäftigen. In Deutschland arbeiten Schätzungen zufolge bis zu 1 300.000 Pflegekräfte aus Osteuropa.

"Wir gehen davon aus, dass im Altkreis Buchen rund 1000 ausländische Pflegerinnen von Privatpersonen beschäftigt werden", berichtet Mazlum Oktay vom Ambulanten Pflegedienst "Hand in Hand" in Buchen.

Er unterstreicht: "Ohne die osteuropäischen Pflegekräfte würde das ohnehin überlastete Pflegesystem kollabieren, da die Pflegeheime und Pflegedienste kaum Kapazitäten haben."

Rund 95 Prozent der Pflegekräfte aus Osteuropa arbeiten jedoch illegal in Deutschland. Mit allen Problemen, die mit Schwarzarbeit verbunden sind: Die Pflegerinnen sind nicht versichert und haben keinen Arbeitnehmerschutz. Hinzu kommt, dass die Auftraggeber sich strafbar machen, wenn sie eine Pflegekraft illegal beschäftigen. Es drohen hohe Geldstrafen und Nachzahlungen von Sozialbeiträgen und Steuern.

"Ich möchte Pflegebedürftige und Angehörige, die eine osteuropäische Pflegekraft beschäftigen wollen, dabei unterstützen, legales Pflegepersonal zu finden und auf Schwarzarbeit zu verzichten", berichtet Mazlum Oktay.

Nach langer Recherche entschloss er sich, mit der Agentur "Promedica Plus" zusammenzuarbeiten. Seit Januar ist der "Hand in Hand"-Geschäftsführer auch "Promedica Plus"-Berater für den Neckar-Odenwald-Kreis.

"Ich habe mehrere Agenturen, die osteuropäische Pflegekräfte vermitteln, geprüft, und die Leistungen von ,Promedica Plus’ haben mich überzeugt", sagt Mazlum Oktay.

Die Agentur vermittelt ausgebildete Betreuungs- und Pflegekräfte aus Osteuropa in Privathaushalte. "Promedica Plus" ist in diesem Bereich europäischer Marktführer und hat bereits über 20.000 Pflegerinnen in deutsche Privathaushalte vermittelt.

Das Pflegepersonal, das durch die Agentur vermittelt wird, wird absolut legal in Deutschland beschäftigt: "Die Pflegekräfte bekommen Mindestlohn, sind krankenversichert, sie zahlen Steuern und sind nicht scheinselbstständig", unterstreicht Mazlum Oktay. Auf die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen kommen zudem auch keine versteckten Kosten zu.

Wer eine osteuropäische Pflegekraft legal beschäftigen möchte, kann sich kostenlos von Mazlum Oktay beraten lassen. Im persönlichen Gespräch erörtert er mit Pflegebedürftigen und Angehörigen den Betreuungs- und Pflegebedarf.

Info: Der "Promedica Plus"-Berater ist unter Tel. 06281/5656858 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar. Weitere Infos gibt es unter www.promedicaplus.de