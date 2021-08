Buchen-Hettingen. (pm) Am Montag, 30. August, beginnen die Stadtwerke Buchen mit Tiefbauarbeiten zur Verlegung einer Gasleitung in der Odenwaldstraße in Hettingen. Die Odenwaldstraße muss daher für die Dauer der Arbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Den Anliegern wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken sichergestellt. Die Bevölkerung wird um Verständnis für die Sperrung gebeten.