Hettingen. (mami) "Die ganze Bürokratie, wie zum Beispiel die Bonpflicht, ist für uns als mittelständiger Betrieb extrem zeitaufwendig", gibt Alexander Slepkowitz beim Besuch von Peter Hauk in seiner Filiale in Hettingen zu bedenken. Der Minister des Ländlichen Raums und für Gesundheit besuchte bereits letzte Woche mehrere Bäckereien und Metzgereien und machte am Montag in der Bäckerei Slepkowitz Halt.

Alexander Slepkowitz erklärte Hauk, dass zusätzlich zu der Bäckerei noch ein Catering-Service und ein Bistro gehören. "Um die ganzen Herausforderungen zu meistern, die die tägliche Arbeit mit sich bringt, ist es wichtig ein starkes Mitarbeiter-Team und die ganze Familie hinter sich zu haben", schildert er.

Während Alexander eher für das Catering zuständig ist, ist sein Bruder Michael in der Backstube zuhause und für "das tägliche Brot" zuständig. Neben den beiden Brüdern erledigt Alexanders Frau Katja die Arbeit im Büro und auch die Mutter Ria und Vater Theo helfen immer noch mit. "Wenn dann noch unsere Zwillinge Lara und Luca hier sind, rennen hier drei Generationen durch den Laden", lacht Alexander. Er ist es auch, der den Minister durch die Catering-Küche und die Backstube führt, ihm den Ablauf im Betrieb erklärt und auch Probleme für die Betriebe anspricht.

Wie es denn mit dem Lebensmittelrücklauf gerade im Bereich des Caterings aussehe und was mit dem zurückgegebenen Essen passiert, wollte Hauk wissen. Das werde alles verpackt und vakuumiert, erklärt Slepkowitz. "Wir haben dafür extra Behälter und die können sich die Leute dann am nächsten Tag bei uns abholen, um sich das Essen in der Mikrowelle oder im Ofen warm zu machen. Lebensmittel, die wir für unsere eigenen Produkte wiederverwenden können, benutzen wir auch dafür, wenn es geht."

Den Besuch von Peter Hauk nahm Slepkowitz zum Anlass, ihn mit dem Betrieb vertraut zu machen, aber auch Themen anzusprechen, die ihn und seinen Bruder vor Probleme stellen. Probleme, die ihm Zeit rauben, die er eigentlich in den Betrieb investieren möchte: "Bald haben wir einen Tag, an dem wir ganze 18 Kommunionen mit Essen beliefern. Und dann kommen zusätzlich zu dem ganzen Zeitaufwand, wenn wir alles schriftlich festhalten und einschicken müssen, noch die Mehrkosten, die durch die Bonpflicht über das ganze Jahr für uns anfallen." Zwischen 3000 und 4000 Euro, schätzt er, kostet ihn die Bonpflicht im Jahr.

Auch auf die Personalsituation macht er Hauk aufmerksam. Vor allem im Catering-Bereich habe er durch das Arbeitsschutzgesetz große Probleme. Gerade bei Großveranstaltungen, wie Hochzeiten, sei es schwierig, die Bestimmungen einzuhalten. Insgesamt beschäftigt der Betrieb 70 Mitarbeiter, aber da sei es wie in allen anderen Handwerksberufen auch: "In der Industrie verdienen Auszubildende deutlich mehr und haben geregeltere Arbeitszeiten. Wenn eine Firma mehr Stundenlohn zahlt und der Azubi zusätzlich das Wochenende frei hat, da können wir als Bäckerei nicht mithalten, wir müssen ja auch am Wochenende backen." Er glaube, dass es vielen Leuten am Zugang zu dem Beruf fehlt, so Slepkowitz weiter. Wenn es möglich wäre, würde er seinen Mitarbeitern auch gerne mehr bezahlen, aber dafür müssten die Preise für die Produkte angezogen werden und dann würden die Kunden abspringen. Vor ein paar Jahren wurde der Preis für ein Brot um zehn Cent erhöht "und da war schon ein Aufschrei von den Kunden zu hören."

Er betont aber auch, dass er nicht alles schwarz malen wolle. Er sehe in Hauks Besuch aber eine Möglichkeit auf einige Probleme aufmerksam zu machen. Dieser konnte viele der Probleme nachvollziehen und ergänzt: "Die örtliche Nahversorgung geht nicht ohne unsere Familienbetriebe, wie die Bäckerei Slepkowitz einer ist."