Buchen-Hettingen. (rüb) Nach 20 Jahren in der Kommunalpolitik ist für ihn nach den Kommunalwahlen am 26. Mai Schluss: Ortsvorsteher Volker Mackert (CDU) wird sich für kein politisches Amt mehr zur Verfügung stellen. Dies gab der 57-Jährige in einer persönlichen Erklärung in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend im Hettinger Rathaus bekannt.

"Ich hätte mir einen anderen Stil gewünscht", sagte Volker Mackert und spielte damit darauf an, dass seine Partei in seiner Abwesenheit verkündet hatte, dass es aus ihren Reihen einen zweiten Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers gebe.

20 Jahre stand er dem größten Buchener Stadtteil vor und damit so lange wie keiner seiner Vorgänger. 15 Jahre saß er im Stadtrat und zehn im Kreistag. Doch damit ist bald Schluss: Volker Mackert wird bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten.

Und auch aus der CDU werde er sich zurückziehen, kündigte er im Gespräch mit der RNZ an. Geplant war das nicht: "Ich hätte gerne noch fünf Jahre weitergemacht."

Die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen worden sei, habe ihn verärgert. So sei mit ihm nicht darüber gesprochen worden, dass ein weiterer Bewerber bereitstehe, sagte Mackert der RNZ. Sein Ärger richte sich aber nicht gegen den Kandidaten Timo Steichler, stellt der Ortsvorsteher klar.

Trotz der Unstimmigkeiten am Ende "gehe ich mit einem Gefühl der Zufriedenheit", betonte der Polizeibeamte, der sich vor allem darüber freut, dass Hettingen als Wohnort für junge Familien nach wie vor sehr attraktiv ist. Die Bereitstellung von Bauplätzen war ihm immer ein besonderes Anliegen, ebenso wie die Sicherung der Infrastruktur in Hettingen mit Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeiten. Was wird er nun mit dem Mehr an Freizeit anfangen? "Ich freue mich darauf, künftig mehr Zeit für meine Enkelkinder zu haben!"