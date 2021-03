Buchen. (jasch) "Die 1400 Clubs und Diskotheken in Deutschland sind nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern haben gerade für jüngere Leute eine große soziale Bedeutung", so der Präsident des Bundesverbandes deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe (BDT) Knut Walsleben in einer Pressemitteilung. Als Teil der Nachtgastronomie trage man zur Lebensqualität einer Stadt bei. Der BDT fordert deshalb eine klare Öffnungsperspektive.

Wie lange sich unterdessen die einzige große Diskothek im Neckar-Odenwald-Kreis, das "Halli Galli" in Buchen, halten kann, bleibt ungewiss. Inhaber Matthias Köhler verdeutlicht: "Wir haben Hilfsgelder beantragt, die bis dato nicht da sind. Wir haben keine Perspektive, bis wann die Branche irgendetwas machen darf. Das ist eine Mega-Katastrophe. Finanziell, darüber brauchen wir gar nicht reden, ist es ein riesengroßes Desaster." Sein Fazit: "Jeden Tag wird die Luft dünner. Wie für viele andere Gastronomen auch."

Im Jahr 2004 öffnete das "Halli Galli" erstmals Tür und Tor für seine Gäste. Seit 17 Jahren betreibt Matthias Köhler die Diskothek direkt gegenüber den Buchener Stadtwerken, doch in diesem einen Jahr seien sehr viele Schulden aufgelaufen, das sei kein Geheimnis. "Ich stelle Stundungen auf und hoffe, dass uns entgegengekommen wird. An dieser Stelle danke ich allen, die wegen uns auf ihre Gelder warten müssen."

Seine Aufgabe sei es jetzt zu versuchen, die Hilfsgelder zu bekommen. Die Soforthilfe im März 2020 sei angekommen. Nicht so die Überbrückungshilfen I und II, die ein Gros der Fixkosten abdecken sollen und bereits im Herbst 2020 verlängert wurden. "Die Auszahlung und Überprüfung dauert einfach zu lange", kritisiert Köhler. Er unterstützt die Forderung des BDT, die lautet: "Damit die Clubs und Diskotheken eine Chance zum Überleben haben, ist eine Verbesserung und Verlängerung der staatlichen Überbrückungshilfen unverzichtbar." Köhler fügt an: "Wir sind sehr dankbar, dass uns die Hilfen zur Verfügung gestellt werden, aber sie müssen auch fließen."

Zwischenzeitlich hatte der "Halli Galli"-Chef einen Biergarten und Barbetrieb eröffnet, der von Juli bis Oktober lief. Doch "von jetzt auf nachher" aus einer reinen Diskothek einen Biergarten zu betreiben, "war sehr schwierig". Aus dem Barbetrieb habe man wenig erwirtschaftet, aber immerhin einen Teil der laufenden Kosten abfedern können. Im März Außengastronomie wieder zu eröffnen, wie es vom aktuellsten Bund-Länder-Gipfel in Aussicht gestellt wurde, hält Köhler nicht für realistisch. "Die Witterung ist zu unbeständig."

Aus der Veranstaltungsbranche kam das Signal, man könne sich eine Maskenpflicht, ein Wegekonzept und bezahlbare Schnelltests vorstellen. "Wenn meine Gäste sich das vorstellen können, würde ich das natürlich machen", meint Köhler zu diesem Thema. Viel wichtiger sei dem Unternehmer allerdings eine Perspektive, ob Diskotheken überhaupt aufmachen können. "Was unser Verband und ich erreichen wollen, ist eine Perspektive. Egal, wie diese aussieht. Wir wissen nichts. Können nichts planen oder organisieren." Das sei eine völlig unbefriedigende Situation, fasst Köhler zusammen.

"Ich sage immer, man soll sich mal jemanden vorstellen, der von heute auf morgen kein Geld bekommt. Seine Miete und alles andere nicht mehr bezahlen kann", mahnt Köhler. Nicht nur ihn selbst trifft die Krise hart: Köhler beschäftigt aktuell einen einzigen Mitarbeiter. Alle anderen musste er freistellen und brachte sie teilweise in anderen 450 Euro-Jobs unter.

Neben menschlichen Schicksalen will sich Köhler um scheinbar profane Dinge kümmern: "Im Moment sollen wir die Getränke gelagert lassen, aber es kann sein, dass ich sie verschenken darf." Man sei aktuell in Gesprächen, was mit den Getränken passieren könne, so Köhler. Er versuche, gemeinnützige Einrichtungen zu finden, an die er die Lebensmittel geben könne. "Für mich wäre es schrecklich, wenn ich die Getränke und Lebensmittel wegschmeißen müsste." Was abgelaufen war, musste Köhler jedenfalls ausleeren.

Das Betriebsverbot für die Nachtgastronomie erfährt mittlerweile einen traurigen Höchststand: Seit 365 Tagen befindet sie sich im Lockdown. Ab Freitag um 16 Uhr wird es zu diesem Anlass eine 48-Stunden-Kampagne der Veranstaltungsbranche auf allen sozialen Medien geben, um auf die existenzielle Notlage der Clubs und Diskotheken aufmerksam zu machen. Köhler ist selbstverständlich dabei und betont: "Ich habe das Ding jetzt nicht ein Jahr stehen gelassen, um nun aufzugeben. Ich kämpfe." Man werde alles dafür tun, dass das "Halli Galli" noch einmal aufmacht, wie lange man es halten könne, sei aber eine andere Frage.