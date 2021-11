Buchen. (mb) Die Stadt Buchen muss die Sport- und Spielhalle in Buchen für rund drei Millionen Euro sanieren lassen. Dabei schlagen Brandschutzmaßnahmen besonders zu Buche. Außerdem informierte sich der "Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU)" bei seiner Sitzung am Montagabend über das Sanierungsgebiet "Historische Altstadt", das neu angelegte Baumkataster und über Vorschriften zu einer insektenfreundlichen Beleuchtung von Gebäuden.

"Die Brandschutzsituation hat uns überrascht", stellte Bürgermeister Roland Burger während der Diskussion über die Sanierung der Sport- und Spielhalle fest. "Der Brandschutz verschärft sich permanent und verselbstständigt sich durch neue Technik. Wir treiben die Dinge bis ins Extreme. Das verursacht enorme Kosten." Doch die Stadt habe keine Wahl. Sie müsse "die Hürde des Brandschutzes" nehmen, so Burger.

Die Stadt wird auch die Gebäudetechnik erneuern und muss deshalb auch in den Brandschutz investieren. Foto: Martin Bernhard

Eigentlich hatte die Stadt in der Sport- und Spielhalle lediglich Heizung, Lüftungstechnik und sanitäre Anlagen erneuern wollen. Nach Angaben des Technischen Dezernenten Hubert Kieser hatte man für diese Sanierung mit einer Investition von rund 2,4 Millionen Euro gerechnet. Jetzt muss man ein Viertel mehr ausgeben.

Da bei dem Umbau auch in die bauliche Struktur der Halle eingegriffen werde, zum Beispiel durch Wanddurchbrüche, benötigte man ein Brandgutachten. Darin wurden erhebliche Defizite festgestellt, die Martin Kast vom beauftragten Architekturbüro "Kast Projektmanagement" aus Osterburken gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Kathrin Schmid den Ausschussmitgliedern erläuterte. So benötige die dreiteilige Halle für jeden Hallenteil eine eigene Fluchttüre sowie Trennwände aus einem anderen Material. Auf der Tribüne müsse man die Fensterfront durch eine Brandschutzmodulwand ersetzen sowie die Holzverschalung und den Teppich entfernen. Der Straßenschuhgang soll nicht nur gedämmt werden, sondern an seinem Ende eine Fluchttür erhalten. Darüber hinaus müsse man in der Halle die Wand- und Deckenbeläge ertüchtigen. Hinzu kommen die ursprünglich geplanten Sanierungsmaßnahmen. So werden die Heizungs- und Lüftungsanlagen ersetzt. Die Duschen will man erneuern und durch Türen vom Umkleidebereich trennen. Martin Kast rechnet mit Baukosten von insgesamt drei Millionen Euro, einschließlich Umsatzsteuer. Den Bauantrag für die Maßnahme werde man in den nächsten Tagen einreichen und so bald wie möglich mit der Ausschreibung der Gewerke beginnen. Im März oder April soll es mit Abbrucharbeiten und dem Einrichten der Baustelle losgehen. Fast über die gesamte neunmonatige Bauzeit hinweg wird ein großes Gerüst in der Halle stehen. Kast rechnet deshalb damit, dass man die Halle von Frühjahr 2022 bis Februar 2023 nicht für den Schul- und Vereinssport werde nutzen können.

Stadtrat und stellvertretender TSV-Vorsitzender Manfred Röckel dankte zunächst der Stadt dafür, dass sie so viel Geld in die Sanierung der Halle investieren wolle. Er sei davon überzeugt, dass man die Zeit der Schließung überbrücken könne, wie auch schon bei der Hallenschließung wegen eines Wasserschadens praktiziert.

Ausschussmitglied Nico Hofmann regte an zu überprüfen, ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher wäre. Bei geschätzten Kosten von mindestens sechs Millionen Euro für eine neue Halle lehnten Burger und viele Ausschussmitglieder diese Möglichkeit ab.