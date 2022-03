Gut besucht war die „Night of the Fighters“ in der Hainstadter Mehrzweckhalle am Samstagabend. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Hainstadt. Das Ende hatten sich alle anders vorgestellt: Kurz vor 0.30 Uhr griff Eugen Lorenz, Veranstalter der "Night of the Fighters", zum Mikrofon und sagte den letzten Kampf des Abends ab. Dima Mehanikov aus Fulda und Marvin Grimm aus Buchen kämpften den Weltmeistertitel nicht unter sich aus. Denn vor der Mehrzweckhalle war es zu einer Prügelei gekommen. Die Polizei war mit vier Streifenwagen angerückt.

Bis kurz vor Mitternacht konnte man die Veranstaltung als vollkommen gelungen bezeichnen. Bereits am Nachmittag traten Kinder und Jugendliche im Ring untereinander an. Nach den Worten von Manfred Schwing von "Blackout Eventmanagement" füllten Eltern und Angehörige der jungen Athleten die Halle etwa zur Hälfte. Als um 18 Uhr das Hauptprogramm mit 20 Kämpfen begann, war die Halle gut gefüllt, überwiegend von jüngerem männlichem Publikum.

Die Atmosphäre war ausgelassen, fast schon familiär. Manfred Schwing sorgte mit seinem Team aus sechs Technikern für die Ton- und Lichttechnik. Acht seiner Mitarbeiter waren für die Sicherheit in der Halle zuständig, davon vier als Brandschutz- und Evakuierungshelfer. Und auch der Veranstalter hatte zwölf freiwillige Helfer engagiert.

Und so verlief die "Night of the Fighters" lange Zeit nach Plan. In drei oder fünf Runden zu jeweils zwei oder drei Minuten kämpften die Athleten den Sieg aus. Übrigens: Auch Frauen stiegen in den Ring, unter anderem die in der Szene sehr bekannten Kickboxerinnen Ana Macswenney aus München und die Amateur-Welt- und Europameisterin Aylina Engel aus Haßloch.

Ein erster Höhepunkt versprach der erste Titelkampf des Abends zu werden. Der Buchener Denis Schneider wollte gegen Kerim Yerligul aus Siegen den Deutsche-Meister-Titel in der Juniorenklasse in den Odenwald holen. Das Heimpublikum johlte und trieb den 17-Jährigen an. Und tatsächlich: Denis brachte seinen Gegner mit einem Schienbeinstoß zu Boden. Doch dann schien Denis übermütig zu werden. Sein Gegner knockte ihn dreimal aus. Denis verlor den Kampf bereits in der ersten Runde. Kerim Yerligul jubelte, Denis zog sich in seiner Ringecke zurück. Tränen flossen. Dann geschah, was charakteristisch für alle Kämpfe an diesem Abend war: Kerim tröstete seinen unterlegenen Gegner. Minuten später konnte man die beiden außerhalb des Rings noch Arm in Arm antreffen. Während des Kampfes fair, aber kompromisslos, nach dem Kampf freundschaftlich und empathisch.

Der Buchener Jason Klein (M.) ist Europameister. Trainer Eugen Lorenz (l.) und Gegner Jason Sakraschnisky (r.) gehörten zu den ersten Gratulanten. Foto: Martin Bernhard

Etwa drei Stunden später, gegen 23 Uhr, durfte das Heimpublikum jubeln. Der 18-jährige Jason Klein hatte die meisten seiner insgesamt 20 Kämpfe durch K.o. gewonnen. Den Europameisterschaftskampf gegen seinen polnischen Gegner ging er eher verhalten an. Die erste Runde verlief ausgeglichen. Doch in Runde zwei schien der Buchener zu explodieren. Kurz nach Wiederbeginn streckte er seinen Gegner zwei Mal zu Boden. Der Kampf war gewonnen und Jason Klein Europameister. Sein erster Jubel galt seinem Trainer Eugen Lorenz, dann dem Publikum. Und schon tröstete er seinen Gegner. "Sport soll die Menschen verbinden", wird Eugen Lorenz später feststellen.

Doch auch Alkohol kann den Sport und eine gelungene Veranstaltung kaputt machen. Gegen 23.30 Uhr versuchte ein angetrunkener Zuschauer in den Ring zu steigen. Ein Trainer wollte ihn davon abhalten, reagierte aber extrem übertrieben. Er versetzte den am Boden Liegenden mehrere gezielte Tritte ins Gesicht. Mit blutiger Nase wurde der Verletzte abtransportiert. Während in der Halle der nächste Kampf ausgetragen wurde, versuchte der Betrunkene wieder in die Halle zu gelangen. Der Sicherheitsdienst verwehrte ihm den Zutritt. Andere Besucher, die sich am Halleneingang aufhielten, mischten sich ein.

Nach den Worten von Manfred Schwing, der Zeuge des Vorfalls war, kam es zu einer Rangelei, an der bis zu 20 Personen beteiligt waren. Dabei flog ein volles Glas in die sogenannte "digitale Endstufe" der Veranstaltungstechnik, die unter anderem aus mehreren Laptops besteht. Die technischen Geräte qualmten. "Ich glaube nicht, dass das mit Absicht passiert ist", sagte Schwing. Er schätzt den Sachschaden auf 20.000 bis 30.000 Euro – ein Fall für die Versicherung. Die Polizei wurde verständigt.

Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Weigand vom Polizeipräsidium Heilbronn waren zwischen 23.55 und 0.34 Uhr vier Polizeistreifen zu jeweils zwei Personen vor Ort, darunter auch ein Polizeihundeführer. Als die Beamten an der Mehrzweckhalle eintrafen, sei keine Prügelei mehr im Gange gewesen. Wegen der Sachbeschädigung ermitteln die Beamten vom Polizeirevier Buchen.

Obwohl sich die Lage schnell beruhigt hatte, wollte Eugen Lorenz kein Risiko eingehen und sagte den letzten Kampf ab. Vor allem für die Anhänger von Dima Mehanikov und Marvin Grimm tut es ihm leid. "Der WM-Kampf soll nachgeholt werden", versprach Lorenz. "Wann und wo auch immer."