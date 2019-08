Buchen-Hainstadt. (Sch) "Bernd Rathmann hat in seiner 24-jährigen Amtszeit als Hainstadter Ortsvorsteher ‚sein Heescht‘ maßgeblich mitgeprägt und sehr viel erreicht" - da waren sich bei der feierlichen Verabschiedung alle einig. Es ging für den Stadtteil gewissermaßen eine Ära zu Ende und so lag natürlich ein wenig Wehmut in der Luft. Es wurde mehr als deutlich, dass der beliebte Ortsvorsteher durch seine angenehme Art und seine Vielseitigkeit, sein kommunalpolitisches Wirken, seinen großen Einsatz in den Vereinen und seine Mitarbeit in der kirchlichen Gemeinde, der richtige Mann am richtigen Fleck, kurzum "Heeschter Ortsvorsteher mit Leib und Seele" war.

Sämtliche Vereine hatten in Bernd Rathmann einen aktiven, einen guten und geschätzten Freund und Förderer, der das Vereinsleben unterstützte, und so war es nicht verwunderlich, dass der Musikverein unter Leitung von Dirigent Thomas Münch und der Männergesangverein mit Dirigent Sebastian Scheuermann den Abschied musikalisch umrahmten.

Seine Nachfolgerin, Ortsvorsteherin Regina Schüßler, begrüßte die zahlreichen Ehrengäste, Vertreter der Stadtverwaltung, aktuelle und seitherige Ortschaftsräte, Vereinsvertreter, Weggefährten und die Familie. Besondere Grüße galten dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, Bürgermeister Roland Burger, Beigeordnetem Benjamin Laber, Technischem Dezernenten Hubert Kieser, Pfarrerin Irmtraud Fischer, Dekan Johannes Balbach und einigen Ortsvorsteherkollegen.

"Du hast in deiner Amtszeit als Ortsvorsteher sehr viel für Hainstadt erreicht", dankte Regina Schüßler ihrem Vorgänger, dem sie attestierte, dass er große Fußspuren hinterlasse. 30 Jahre lang wirkte er als Ortschaftsrat, 24 Jahre war er Ortsvorsteher, 20 Jahre Stadtrat und 15 Jahre Kreisrat, er war sozusagen "Dreirat", zollte sie Anerkennung und hob seine ausgeglichene Art und unendliche Geduld sowie seine Freundlichkeit hervor. Er habe seine eigenen Interessen den Interessen Hainstadts untergeordnet, die Familie musste oftmals auf ihn verzichten. Die Gemeinde und die Vereine lagen ihm stets sehr am Herzen, würdigte Regina Schüßler.

"Bernd Rathmann war und ist ein sympathischer, fleißiger und seinem tiefen christlichen Glauben verpflichteter Tausendsassa, der ein Händchen hat für seine Mitmenschen", hob Bürgermeister Roland Burger hervor. Er sei aufgrund dieser perfekten Voraussetzungen ein beliebter und erfolgreicher Ortsvorsteher gewesen und habe sich um den Zusammenhalt der rund 2 000 Einwohner gekümmert. Rathmann habe sich um die Weiterentwicklung des drittgrößten Buchener Stadtteils verdient gemacht. Nicht alle Verdienste könne man aufzählen, die Liste sei zu lang. Burger erinnerte stellvertretend an die gelungene 1225-Jahr-Feier Hainstadt im Jahr 2000, an die Erschließung verschiedener Baugebiete und den Ausbau von Straßen. Da gab es das Projekt Pfarrscheune und den Spielplatz beim Kindergarten St. Anna. Nicht vergessen dürfe man den Bau der vor 18 Jahren eingeweihten großen Mehrzweckhalle. Auch der Bau des Lebenshilfezentrums fiel in seine Amtszeit und es wurde ein Jugendhaus gegründet.

Die politische Heimat fand Bernd Rathmann in der CDU. Im Orts-, Stadt- und Kreisverband habe er Vorstandsämter begleitet. In den Vereinen hatte Rathmann zeitweise wichtige Funktionen bei den Siedlern, bei der Heeschter Faschenacht und beim Kirchenchor inne. Vorsitzender des Kirchenchores sei er seit 1986. Er sei Mitbegründer, Darsteller und zehn Jahre lang Spielleiter der Laienspielgruppe gewesen und sei seit 1989 Kassenwart bzw. im Anschluss 2. Vorsitzender des Heimatvereins.

Ganz besonders liege ihm der Verein Lebenshilfe am Herzen, ein Verein mit 240 Mitgliedern, dessen Vorsitz er 2013 übernommen hat. Die von der Lebenshilfe in den letzten Jahren getätigten Bauprojekte tragen mit seine Handschrift. Bürgermeister Burger dankte Bernd Rathmann für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen. Er werde ihm fehlen, auch als persönlicher Freund, mit seiner besonnenen, freundlichen und konstruktiven Art. Dank galt auch der Ehefrau Annerose Rathmann, die ihrem Mann stets den Rücken freigehalten und zugearbeitet habe.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig dankte Bernd Rathmann für sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Wirken. In 15 gemeinsamen Jahren im Kreistag sei vieles zusammen bewegt worden. "Du warst immer ein zuverlässiger Freund", so Gerig anerkennend. Es gebe Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht, so Gerig. Zu diesen Menschen gehöre Bernd Rathmann, der sein Ehrenamt echt lebte. Wer nahezu 25 Jahre als Ortsvorsteher wirkte, habe sich quasi ein Denkmal geschaffen. Bernd Rathmann sei für die Mitmenschen da gewesen, wenn er gebraucht worden sei.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Ewald Gramlich, dankte dem scheidenden Ortsvorsteher namens aller Hainstadter Vereine. Er dankte ihm als Vereinsfunktionär für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, viele Feste und Veranstaltungen seien gemeinsam organisiert worden. Bernd Rathmann habe immer Kompromisse gefunden, die den Interessen aller gerecht wurden.

Dekan Johannes Balbach bestätigte die lobenden Worte seiner Vorredner, auch in der kirchlichen Gemeinde habe sich Bernd Rathmann in verschiedenen Bereichen und Funktionen tatkräftig engagiert. "Ich bin froh, dass es Menschen wie Sie gibt", brachte Dekan Balbach seine Anerkennung auf den Punkt. Pfarrerin Irmtraud Fischer sang mit den Gästen zusammen den Kanon "Viel Dank, Glück und Segen". Ortsvorsteherin Regina Schüßler dankte in einem Schlusswort allen Rednern und Gästen.

Bernd Rathmann zeigte sich überwältigt und gerührt: "Ich habe mein bestes gegeben und mit viel Herzblut für unser Ort gearbeitet. Das Wohl Hainstadts stand immer voran." Es habe sich immer gezeigt, dass gemeinsam viel erreicht werden könne, hob er die Bedeutung eines guten Miteinanders hervor. Er habe viel Unterstützung von den Ortschaftsräten und der Bevölkerung erhalten Als Beispiel nannte er den Kampf um und den Bau der Mehrzweckhalle. Hier galt es Erreichbares von Wünschenswertem zu unterscheiden. Er sehe es als Aufgabe eines Ortsvorstehers, alles zusammenzuhalten. Dank galt allen Mitstreitern und Unterstützern. Er gebe sein Amt gerne in jüngere Hände und wünschte seiner Nachfolgerin Ortsvorsteherin Regina Schüßler viel Glück, Ausdauer und Erfolg für die neue Aufgabe.