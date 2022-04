Hainstadt. (adb) "Der Polizeiberuf ist für mich heute noch so attraktiv wie damals. Ich würde ihn auch heute wieder ergreifen, da ich davon ausgehe, dass ich entscheidend durch ihn geprägt wurde. Ständig neue Herausforderungen, immer den direkten Umgang mit den Menschen und das in den letzten 30 Jahren meiner Dienstzeit hier in Buchen. Ich liebe Buchen und stehe für Buchen." Dieses Resümee zog Erster Polizeihauptkommissar Albert Ullrich, der frühere Leiter des Polizeireviers Buchen, der am Karfreitag seinen 80. Geburtstag begeht und auf eine 40-jährige erfüllte Berufslaufbahn zurückblicken kann.

Albert Ullrich stammt aus dem Main-Tauber-Kreis und wohnt seit vielen Jahren in Hainstadt. Er wurde am 15. April 1942 in Großrinderfeld geboren und trat vor 60 Jahren in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen wurde er zur Polizeidirektion Heidelberg versetzt und war dort beim Polizeirevier in Kirchheim tätig. Hier lernte er neben dem polizeilichen Alltagsgeschäft auch die vielen besonderen Einsätze kennen, die sich ab 1968 aus den ständigen Studentendemonstrationen in Heidelberg ergaben.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst kam Albert Ullrich Anfang 1973 in den Neckar-Odenwald-Kreis zum Polizeirevier in Buchen, wo er den nach der Kreisreform neu gebildeten Streifen- und Verkehrsdienst übernahm.

Gleichzeitig wurde er als ehemaliger "Heidelberger Schutzmann" sofort mit der Führung des Polizei-Alarmzugs im Neckar-Odenwald-Kreis beauftragt, wodurch er bei besonderen Einsatzlagen wiederum, vor allem in Heidelberg, aber auch in Mannheim und Karlsruhe, bis in die 80er-Jahre immer wieder, fast ständig, eingesetzt wurde.

Im Mai 1986 wurde Albert Ullrich zum Leiter des Polizeireviers Buchen berufen. Bereits 1986 hatte Albert Ullrich mit der Planung und Durchführung der polizeilichen Einsätze zu den Heimattagen Baden-Württemberg in Buchen und der 64. Enduro-Weltmeisterschaft im Neckar-Odenwald und angrenzenden Main-Tauber-Kreis zwei besondere Aufgaben zu bestehen. Ähnliche Einsätze kamen im "rührigen" Buchen immer wieder hinzu, zuletzt mit dem großen internationalen Narrentreffen 2002.

Albert Ullrich engagiert sich auch ehrenamtlich in der Verkehrswacht Buchen, deren Geschäftsführer er seit 1975 bis heute ist. Die Verkehrswacht Buchen, ehemals Kreisverkehrswacht, hatte sich nach der Kreisreform zum 1. Januar 1973 und dem Verlust des Kreissitzes quasi aufgegeben und die vorhandene mobile Jugendverkehrsschule an die Johannes-Diakonie in Mosbach abgegeben. Im Jahre 1975 nahm die Verkehrswacht Buchen wieder ihre Arbeit auf und Albert Ullrich wurde zu deren ehrenamtlichem Geschäftsführer gewählt. Langsam kam die Verkehrswacht Buchen wieder "in Tritt". Es wurde eine neue mobile Jugendverkehrsschule beschafft und ab 1992 mit großer Unterstützung der Stadt Buchen unter dem seinerzeitigen Bürgermeister Josef Frank eine "stationäre Jugendverkehrsschule" (Verkehrsübungsplatz) sowie ein Unterrichtsgebäude am Eckenberg in Buchen geschaffen. Seitdem werden alle Schüler der vierten Klassen aus dem Mittelbereich Buchen sowie aus den Gemeinden Schefflenz und Limbach dort systematisch im verkehrsgerechten Verhalten als Radfahrer ausgebildet.

Albert Ullrich widmet sich seit seiner Pensionierung vor allem seiner Familie, die in 40 Jahren aktiver Polizeitätigkeit eher etwas hinten anstehen musste. Er frönt nach wie vor seinen sportlichen Hobbys Joggen und Radfahren sowie der Gartenarbeit. Seinen runden Geburtstag begeht er über Ostern im Kreise seiner Familie.