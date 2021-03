Buchen/Oberneudorf. (rüb) "Das ist eine super Idee", sagte Landrat Achim Brötel, während Bürgermeister Roland Burger das Graffiti-Kunstwerk auf der Umspannstation an der B27 bei Oberneudorf als "tolle Sache" bezeichnete. Bei der Würdigung des von Marco Billmaier (Wiesloch) geschaffenen Werks ging es Brötel und Burger aber nicht nur um den künstlerischen, sondern vor allem um den ideellen Wert: Als Vorlage diente ein Original-Werbeplakat aus den 1950er Jahren für ein Motorradrennen auf dem Odenwaldring. Neben dem von Künstler Rolf Hamleh vor knapp 20 Jahren geschaffenen Denkmal am Rüdt’schen Eck erinnert nun ein zweites Kunstwerk an die glorreiche Geschichte der Rennstrecke.

Fast glaubt man, beim Anblick des im Stil der 50er Jahre gehaltenen Motorradfahrers das Knattern von Rennmotoren zu hören. Doch es sind nur die Autos, die unaufhörlich vorbeifahren, manche sogar mit einem Tempo, das als falsch verstandene Reminiszenz an die frühere Rennstrecke interpretiert werden kann.

Die Idee für das Motiv stammt von Oberneudorfs Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser. Der Standort der Umspannstation liegt an einer der spektakulärsten Passagen des Odenwaldrings, auf dem in den Jahren 1950 bis 1954 regelmäßig Motorradrennen mit bis zu 20.000 Zuschauern stattfanden (siehe Kasten).

"Die Erinnerung an den Odenwaldring soll bewahrt werden", erläuterte Ohnhäuser sein Ziel, ehe er die spannende Geschichte der Rennstrecke kurz Revue passieren ließ. Der Kurs sei herausfordernd gewesen und von den Fahrern respektvoll als "Odenwälder Nürburgring" bezeichnet worden. Für die Rennen und die vorherigen Trainingsläufe sei die Straße damals drei Tage lang für den Verkehr gesperrt worden – angesichts des heutigen Verkehrsaufkommens undenkbar.

Bürgermeister Burger freute sich über diese besondere Erinnerung an die rennsportliche Vergangenheit der Region. Sein Dank galt allen Beteiligten, aber auch dem Landratsamt für die vorgesehene Wiederaufstellung des Hüttchens am Rüdt’schen Eck. "Wir sind dabei, auch die Infotafeln zu erneuern", ergänzte Landrat Brötel, so dass die gesamte Anlage am dortigen Parkplatz eine Aufwertung erfahren soll – voraussichtlich noch im Frühjahr oder im Frühsommer.

Die Erinnerung an die Rennsporttradition werde aber nicht nur durch Infotafeln und Kunstwerke am Leben gehalten, sondern beispielsweise auch durch den Automobilclub (AC) Odenwaldring, der die legendäre Rennstrecke sogar im Namen trage. Der Landrat dankte dem Ortsvorsteher für die Idee und der Netze BW für die Umsetzung.

"Wir werden nicht jede Trafostation künstlerisch gestalten", sagte Kommunalberater Bernhard Ries von der Netze BW, "aber an exponierten Stellen wie dieser bietet es sich förmlich an." Etliche Umspannstationen, Schaltwerke und ähnliche technische Anlagen des Unternehmens seien in ganz Baden-Württemberg schon auf diese Weise verschönert worden.

Im Namen des AC Odenwaldring dankte Vorsitzender Christoph Genieser Roland Ohnhäuser und der Netze BW, während Vorsitzender Elmar Noe für den Kultur- und Heimatverein Oberneudorf Dank abstattete.