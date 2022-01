Buchen. (pm) Ein Lotto-Spieler aus Buchen kann sich über einen tollen Start ins neue Jahr freuen: Bei der Samstagsziehung gewann der Tipper mit sechs Richtigen mehr als eine halbe Million Euro. Der Glückspilz verzeichnete die Gewinnzahlen 2, 17, 19, 30, 32 und 38 der Ziehung vom 8. Januar. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu 15,5 Millionen. Bundesweit gab es noch neun weitere Volltreffer, davon zwei in Baden-Württemberg. Die Gewinnsumme wird geteilt: Jeder der erzielten Sechser ist genau 524.522,60 Euro wert, komplett steuerfrei ausbezahlt. Zum ganz großen Glück fehlte dem Buchener die passende Superzahl 9. Mit dieser wäre der Gewinn auf mehr als 42 Millionen Euro angewachsen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit zum 13. Mal in Folge unberührt und klettert bis zur Ziehung am Mittwoch, 12. Januar, auf rund 44 Millionen Euro. Der Tipper bekommt die 524.000 Euro in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten Sechser in Buchen hatte es im November 2020 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Tipper über 2,5 Millionen Euro.