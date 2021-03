Am Anfang dachten alle an einen grippalen Infekt. Erst nach fünf Tagen kamen die Zweifel: Könnte es eventuell Corona sein? Symbolfoto: dpa

Buchen. (joc) Das Coronavirus ist total unberechenbar. Die Heftigkeit der Erkrankung ist von Person zu Person ganz unterschiedlich, von kaum spürbar leichtem bis lebensbedrohlich schwerem Krankheitsverlauf ist alles möglich. Auch die Symptome sind bei jedem anders, und die Frage, welche Faktoren ausschlaggebend sind, ob man sich überhaupt ansteckt, müssen von Fachleuten auch erst noch näher ergründet werden. – Sicher ist allerdings schon jetzt, dass die individuellen Unterschiede von Mensch zu Mensch bei einer Coronaerkrankung riesengroß sind.

Einen typischen Coronaverlauf gibt es offenbar nicht. Diese Thesen untermauern die Erfahrungen der Familie Philipp aus Buchen, die vor fast genau einem Jahr, Mitte März 2020, als eine der ersten hierzulande, von dem Virus heimgesucht wurde. Die ganze Familie lebt auf engem Raum in einem Haus zusammen, aber nur fünf Familienmitglieder infizierten sich damals. Und die hatten alle einen jeweils ganz anderen Krankheitsverlauf. Zwei Familienmitglieder infizierten sich dagegen – trotz engem Kontakt zu den anderen – überhaupt nicht.

Die RNZ sprach mit Petra und Christian Philipp über ihre Erfahrungen mit dem Virus.

> Wie alles begann: Eigentlich relativ harmlos, wie die Familie sich erinnert. Am 14. März 2020 fühlt sich Tochter Viktoria schlapp. Sie liegt den ganzen Tag auf der Couch und will nichts essen. Sie hat leichte Atemnot und vielleicht ein klein bisschen Fieber. Am Abend fühlt sich auch Vater Christian "irgendwie matt". Der Rest der Familie ist putzmunter.

Das setzt sich die nächsten Tage so fort. Viktoria hat Kopfweh, Augendruck, Gliederschmerzen. Ihr geht es aber von Tag zu Tag besser. Vater Christian hat es dagegen offenbar schwerer erwischt. Er verspürt ganz heftige Gliederschmerzen, ist immer total schlapp. Und jetzt kommt bei ihm auch noch Kopfweh und Husten hinzu. Christian: "Jeden Tag kam etwas Neues dazu." Vor allem der Husten wird bei ihm immer heftiger.

An Corona denkt man bei den Philipps zu diesem Zeitpunkt aber noch mit keiner Silbe. Vater Christian glaubt vielmehr an einen grippalen Infekt. Erst nach fünf Tagen kommen Zweifel: Könnte es vielleicht doch Corona sein?

Am 20. März gehen die Philipps zum Arzt. Ärztin Susanne Krautheim rät zum Coronatest. Viktoria ist mittlerweile ganz beschwerdefrei.

Am 21. März hat es auch Petra erwischt. Sie hat Gliederschmerzen, verspürt Mattigkeit und hat dröhnende Kopfschmerzen. Wie bei Christian dauert auch bei ihr die Genesung etwas länger.

Am 26. März hat der 15-jährige Jonathan Philipp "Ein-Tages-Corona". Er hat starke Kopfschmerzen und verspürt Augendruck. Am nächsten Tag ist alles vorbei.

Ab 28. März erkrankt Tochter Henriette. Sie hat Kopf- und Gliederschmerzen. Fünf Tage später ist auch sie wieder beschwerdefrei.

> Der Test: Beim Corona-Test am 20. März merkt man, dass auch die Ämter und Gesundheitszentren mit dem Umgang mit dem neuen Coronavirus noch ihre Anfangsschwierigkeiten haben. Während bei Petras Test alles reibungslos verläuft, hakt es bei Christian. Sein Test geht in den weiten Fluren der Labore verloren. Er bleibt im Ungewissen darüber, ob er nun Corona hat oder nicht. Keine Zweifel über das weitere Vorgehen bringt dann aber Petras Test, der am 26. März vorliegt. Die eindeutige Diagnose lautet: coronapositiv. Gleiches gilt für den Test von Henriette (am 31. März vorgenommen). Die ganze Familie muss in Quarantäne.

> Die Symptome: Der Verlauf der Coronaerkrankung war bei allen fünf infizierten Mitgliedern der Familie Philipp komplett anders. Übereinstimmend war nur, dass keiner Fieber hatte. manche hatten Husten, andere aber überhaupt nicht. Die geringsten Beeinträchtigungen hatte der 15-jährige Sohn Jonathan. Nach einem Tag Kopfweh war alles vorbei! Auch seine Schwestern waren nach wenigen Tagen wieder fit. Am schwersten hatte es die Eltern erwischt. Sie hatten zwei Wochen mit dem Coronavirus zu kämpfen. Ins Krankenhaus mussten sie aber glücklichweise nicht.

> Medikamente: Besondere Medikamente benötigten die Philipps während ihrer Erkrankung nicht. Sie kamen mit ein paar Hustentropfen aus.

> Wo haben sie sich angesteckt? Darüber hat man im Hause Philipp lange gerätselt. Petra und Christian betonen: "Wir waren nirgends, hatten so gut wie keinen Kontakt mit anderen Menschen. Woher soll der Virus gekommen sein?" Bis man schließlich darauf kam, dass eine der Töchter Anfang März letzten Jahres auf einer Fortbildung mit zahlreichen Teilnehmern war. Diese Veranstaltung könnte der Auslöser gewesen sein ... Sicher ist das freilich nicht.

> Warum haben sich nicht alle angesteckt? Über diese Frage grübelt man bei den Philipps heute noch. Alle leben in einem Haus, aber nur fünf erkrankten. Nur Tochter Josephine und ihr Freund Erik blieben coronafrei, was Josephine zu dem scherzhaften Satz inspiriert: "Ich habe halt ein besseres Immunsystem!" Die Frage fundiert beantworten, kann die Wissenschaft wohl erst in einiger Zeit.

> Dauer der Erkrankung: Beim Blick auf die Zeitdauer der Erkrankung kann man feststellen, dass die Philipps von Mitte bis Ende März 2020 an einer Coronaerkrankung litten. Die jüngeren Familienmitglieder waren deutlich kürzer erkrankt, als die Eltern. Bei den Kindern dauerte die Krankheit jeweils ein paar Tage, bei den Eltern zwei Wochen.

> Die Uni Heidelberg: Im Juni 2020 nahm die Familie Philipp geschlossen an einer Studie der Universität Heidelberg teil. Die Studie beschäftigte sich mit der Frage, wie sich das Virus innerhalb einer Familie verbreitet. Dies brachte auch die gesicherte Erkenntnis, dass fünf Mitglieder der Familie Philipp Antikörper gebildet hatten. Das heißt alle fünf hatten Corona, auch Christian, dessen Test ja verloren gegangen war.

> Die Nachwirkungen: Längst gelten alle Philipps natürlich als geheilt. Schon im April war für sie Welt wieder in Ordnung. – fast muss man sagen, denn bei Petra ist der Geruchs- und Geschmackssinn bis heute nicht vollständig zurückgekehrt. Petra: "Mein Geschmackssinn ist bis heute getrübt. Die Kinder sagen, ich würde das Essen versalzen." Und bei Christian ist die Schlappheit nicht richtig verschwunden. Interessanterweise wurde fast zeitgleich mit der Coronaerkrankung bei ihm eine Diabetes festgestellt. Eventuelle Zusammenhänge sieht die Medizin aber (noch) nicht.

> Rückblick: Im Rückblick sind sich alle Mitglieder der Familie Philipp einig, dass sie bei ihrem Krankheitsverlauf mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Petra sagt: "Damals hatten wir aber schon Angst, vor allem um unsere Kinder!" Heute seien sie heilfroh, dass sie es hinter sich haben und die Wiederansteckungsgefahr (auch für andere) somit ausgeschlossen oder zumindest deutlich minimiert ist. Christian: "Das gibt natürlich ein Stück Sicherheit und lässt uns auch gelassener leben." Eines steht für die beiden aber ebenso zweifelsfrei fest: "Wir lassen uns auf jeden Fall impfen, wenn wir dran sind, damit wir alle unser normales Leben so schnell wie möglich wieder bekommen können!"