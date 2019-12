Buchen. (pol/mare) Gleich mehrere Glatteisunfälle hat es am Samstagvormittag auf der Bundesstraße B27 gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 8.35 Uhr war ein 23-jähriger Ford Transit-Fahrer mit Anhänger von Buchen Süd in Richtung Walldürn unterwegs. Wegen der rutschigen Fahrbahn kam er ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch das quer stehende Gespann war die Fahrbahn blockiert. An dem Ford Transit entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Ein 29-jähriger Golf-Fahrer dahinter erkannte die Situation und wollte bremsen. Jedoch kam auch der 29-Jährige mit seinem Auto an dieser Stelle ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Ford-Fahrerin auf der B27 von Höpfingen in Richtung Walldürn. Kurz nach der Ortschaft kam sie aufgrund glatter Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich zweimal. Im Anschluss rutschte der Pkw noch auf dem Dach liegend einige Meter weiter und blieb letztendlich auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Feldweg liegen.

Die 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.