Am vergangenen Wochenende blieb es auf der "Alla Hopp"-Anlage leer. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Der Winter neigt sich dem Ende zu, die Natur erwacht, die Sonne scheint: Der gestrige Sonntag war für Familien eigentlich ein idealer Tag für den Besuch der "Alla Hopp"-Anlage in Buchen. Doch auf der weitläufigen Anlage herrschte am Sonntagnachmittag eine gespenstische Stille, denn der Zutritt war versperrt. Nachdem es vor einer Woche zu einem großen Besucheransturm gekommen war und die Corona-Vorgaben angesichts dieses Andrangs kaum mehr einzuhalten waren, sah sich die Stadt gezwungen, die Anlage übers Wochenende zu sperren. Unter der Woche bleibt sie weiter geöffnet. Die Sperrung – von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr – bleibt zunächst bis zum nächsten Wochenende bestehen. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Zum Glück gibt es einige Alternativen, wo sich Kinder an der frischen Luft austoben können.