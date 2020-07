So soll das Wohn- und Geschäftshaus in der Präsident-Wittemann-Straße einmal aussehen. Der Komplex besteht aus drei separaten Elementen, die durch das Treppenhaus miteinander verbunden sind. Rechts ist die Einfahrt zur Tiefgarage zu sehen. Foto: Büro für Architektur Nico Hofmann

Buchen. (rüb) Es ist ein Grundstück, an dem unzählige Menschen regelmäßig vorbeifahren, ohne es richtig wahrzunehmen. Doch das wird sich bald ändern, wenn sich die Pläne des Investors realisieren lassen: Er möchte die derzeitige Freifläche in der Präsident-Wittemann-Straße (neben der Hautarztpraxis Dres. Weidmann und gegenüber dem Volksbank-Parkplatz) mit einem Mehrfamilienhaus mit integrierten gewerblichen Flächen bebauen. Der Buchener Gemeinderat gab am Montag grünes Licht für eine entsprechende Bauvoranfrage.

Hinter dem Vorhaben steht der Buchener Unternehmer Mazlum Oktay, bekannt als Geschäftsführer des Pflegedienstes "Hand in Hand". Geplant sind elf Eigentumswohnungen und ein Praxis-/Gewerbebereich. Ziel ist ein Baubeginn im Frühjahr 2021. Oktay rechnet mit einer Bauzeit von 12 bis 18 Monaten, so dass der Neubau im Jahr 2023 bezugsfertig wäre.

Fachbereichsleiter Günter Müller stellte dem Gemeinderat die Bauvoranfrage vor und beleuchtete zunächst die in Privatbesitz stehende baureife Fläche. Der sich an das bereits vorhandene Gebäude anschließende Freibereich soll für den Bau eines Mehrfamilienwohnhauses mit zusätzlichen gewerblichen Flächen genutzt werden. Geplant sind elf Eigentumswohnungen, die im Erdgeschoss durch Praxis- und Büroflächen ergänzt werden. Im Untergeschoss ist zudem eine Tiefgarage mit elf Stellplätzen vorgesehen – angesichts der Parkplatznot im dortigen Bereich bestimmt kein Fehler.

Im Zentrum des geplanten Neubaus steht ein Treppenhaus mit Aufzug, der ein barrierefreies Erreichen der einzelnen Wohneinheiten ermöglicht. An diesen zentralen Mittelbereich gliedern sich dann drei kubusähnlich ausgebildete bauliche Einheiten an, die, so Müller, eine erfreuliche architektonische Aufgliederung der Gesamtmaßnahme mit sich bringen. In der Tat: Die ansprechende optische Gestaltung kam beim Gemeinderat gut an.

Die zentrale Lage in der Präsident-Wittemann-Straße mit der Nähe zur Walldürner Straße und zur Innenstadt sei ein besonderer Vorzug für die künftigen Bewohner. Umgekehrt bietet die Lage auch für die Nutzer der Praxis- und Gewerbeflächen viele Vorteile. "Vor diesem Hintergrund begrüßt die Stadtverwaltung die geplante Baumaßnahme, die sicherlich eine deutliche Aufwertung des dortigen innerstädtischen Bereiches darstellt", betonte Müller.

Diese Einschätzung teilte auch der Gemeinderat, der die Bauvoranfrage einstimmig befürwortete.