Buchen. (afi) Jedes Jahr neu machen sich Kinder und Jugendliche in schönen Gewändern und mit Kronen auf dem Kopf auf, um Gottes Segen in die Häuser zu tragen und Spenden für gute Zwecke zu sammeln. So waren am vergangenen Wochenende in der gesamten Region wieder viele Sternsinger unterwegs. Am Sonntag fand der Aussendungsgottesdienst in St. Oswald statt, über den wir stellvertretend für alle Gemeinden berichten.

Dekan Johannes Balbach begrüßte die Sternsinger sowie Gottesdienstbesucher und betonte: "In diesem Jahr seid ihr, liebe Sternsinger, nicht nur als Segensbringer unterwegs, sondern auch als Botschafter des Friedens. ,Frieden im Libanon und weltweit’ ist das Motto der diesjährigen Aktion. Frieden ist ein großes Wort und etwas, das bei uns selbst beginnt."

Mit der Lesung aus Jesaja 2, 2-5, dem Gebet "Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens" von Franz von Assisi und den Liedern wurde das Thema Frieden mehrfach aufgegriffen und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Auch die Gottesdienstbesucher konnten ihre Gedanken zu der Frage "Was ist Frieden?" äußern. "Frieden ist Nächstenliebe. Frieden ist, sich gegenseitig zu achten und zu respektieren. Frieden ist ein Lächeln im Gesicht. Frieden ist, wenn es keinen Streit und keinen Krieg gibt. Frieden ist, wenn man andere Meinungen akzeptiert" – so die Antworten.

Pfarrer Balbach griff diese Aussagen in seiner Predigt auf und führte sie gedanklich weiter. Besonders wichtig war es ihm, zu betonen, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern in den Köpfen der Menschen und vor allem bei jedem Einzelnen anfängt.

So gäbe es zwar beispielsweise in Deutschland keinen Krieg; jedoch gäbe es häufig genug Unfrieden, der durch Streitigkeiten, Respektlosigkeit, Verständnislosigkeit und Machtkämpfe zum Ausdruck komme. "Frieden beginnt mit einem Lächeln", zitierte der Dekan Mutter Teresa und führte weitergehend aus: "Manchmal stören uns Kleinigkeiten, Eigenschaften anderer oder deren Aussagen, dann hilft es, einen Schritt zurückzutreten und zu lächeln, anstatt sich aufzuregen. Ein Lächeln ist viel gesünder." Zum Frieden gehöre ebenfalls dazu, die Mitmenschen so anzunehmen, wie sie sind – mit all ihren Stärken und Schwächen und unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, Generation oder anderer Merkmale. Friede erstrecke sich nicht nur auf andere Menschen, sondern auch auf die Schöpfung: "Schalom – das hebräische Wort für ‚Frieden‘ – bedeutet: Frieden mit allem, was lebendig ist. Es fordert uns auf, die Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen und diese zu beschützen", so Johannes Balbach.

Der Pfarrer der Seelsorgeeinheit berichtete darüber, dass die Sternsinger sich im Vorfeld ausführlich mit dem Thema Frieden und mit dem Libanon auseinandergesetzt hatten. Dabei entstanden nicht nur Friedenstauben aus Papier, die an einem Strauch beim Altar hingen, sondern auch Friedensbilder, die deutschlandweit an die Bundeskanzlerin geschickt wurden.

In Berlin werden alle Bilder ausgestellt und sollen so die Menschen daran erinnern, dass Frieden ein kostbares Gut ist. Und so forderte Dekan Balbach die Sternsinger auf, den Frieden in Buchens Häuser zu tragen.

Anschließend segnete er die rund 50 Kinder und Jugendlichen, die danach loszogen und vielen mit ihrem Gesang, ihren Texten und den Segenswünschen für die Bewohner der Häuser ein Lächeln ins Gesicht zauberten.