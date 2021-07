„I love Truppführer“: Die Ausbilder und Teilnehmer am Truppführerlehrgang stellten sich zum besonderen Gruppenfoto auf. Foto: Matthias Grimm

Buchen. (mag) Der zweite Feuerwehr-Lehrgang nach der Corona-Zwangspause – ein Truppführerlehrgang – fand vor Kurzem sein erfolgreiches Ende. Schnelltests, Abstand halten und Maske tragen waren Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Lehrgang.

18 Teilnehmer aus den Freiwilligen Feuerwehren Adelsheim, Aglasterhausen, Buchen, Hardheim, Mudau, Waldbrunn und Walldürn erhielten ihre Teilnehmerurkunden vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Link. Um die Kontaktzahlen auf ein Minimum zu reduzieren, wurde auf die Einladung von Kommandanten und Ehrengästen verzichtet.

Der Truppführerlehrgang ist der erste Führungslehrgang innerhalb der Feuerwehr. Außerdem ist er Voraussetzung für weiterführende Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und für das Leistungsabzeichen in Gold. Zu den Inhalten dieser 35 Stunden dauernden Ausbildung gehören unter anderem Rechtsgrundlagen und Organisation, Brennen und Löschen, Verhalten bei Gefahren inklusive ABC-Gefahrstoffe, Löscheinsatz und technische Hilfeleistung.

Lehrgangsleiter Josef Wegner dankte den Teilnehmern für die gute Mitarbeit und die Bereitschaft, den Truppführer-Lehrgang zu absolvieren. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Link dankte dem Ausbilderteam um Lehrgangsleiter Josef Wegner, bestehend aus Jürgen Brünner, Michael Greß, Andreas Hollerbach, Sven Klohe, Markus Peiß und Michael Seyfried, für die geleistete Arbeit.

Im Anschluss daran erhielten die Teilnehmenden ihre Urkunden. Erfolgreich an diesem Lehrgang haben teilgenommen: Christian Herrmann (Adelsheim), Riccardo Bien (Aglasterhausen), Christoph Bohn und Nico Neuberger (beide Altheim), Jana Grimm (Buchen), Erich und Max Bundschuh (beide Glashofen), Yvonne Zeller (Hardheim), Michael Münch (Mülben), David Brenneis und Felix Schäfer (beide Reisenbach), Jan Griebaum und Sina Ullrich (beide Rosenberg), Franziska Walter (Scheidental), Christoph Helter und Karl-Georg Müller (beide Steinbach), Michael Egenberger (Waldhausen) sowie Ralf Haas (Waldkatzenbach).