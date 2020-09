Von Tabea Laier

Buchen. Als die Coronapandemie im März so gut wie alles lahmlegte, waren auch lebenswichtige Einrichtungen wie die Feuerwehr nicht ausgenommen. Übungen mussten eingestellt, Einsätze unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Seit dem 1. Juni darf die Feuerwehr landesweit wieder offiziell üben, jedoch immer noch unter strengen Hygieneauflagen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Buchen übt seit drei Monaten wieder regelmäßig. Kommandant Andreas Hollerbach, Pressesprecher Matthias Grimm und stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Stadt Mathias Wegner berichteten im Gespräch mit der RNZ über ihre Erfahrungen mit dem Feuerwehralltag unter Coronamaßnahmen.

Die 75 Personen starke Freiwillige Feuerwehr in Buchen hat pro Jahr rund 280 Einsätze zu meistern. Klar, dass bei dieser Menge regelmäßige Übungen nötig sind. Geprobt werden dabei drei Mal im Monat die Bereiche Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Gefahrgut und Führungsausbildung. Doch auch die Feuerwehr konnte sich dem Corona-Lockdown im März nicht entziehen und musste ihre Übungen unterbrechen. Gleichzeitig machten aber auch Unfälle und Brände vor Corona keinen Halt.

In der Zeit des Lockdowns musste bei den Einsätzen vor allem auf genügend Abstand geachtet werden. "Zum Glück hatten wir in der Zeit keinen Drehleitereinsatz, bei dem der Abstand nicht hätte gewahrt werden können", berichtete Kommandant Andreas Hollerbach. Auch Unfälle gab es merklich weniger. "Das Leben stand ja schließlich still", erläuterte Hollerbach. Zudem wurde in der Zeit von März bis Juni ein Betretungsverbot der Feuerwache außerhalb der Einsätze auferlegt.

Laut Matthias Grimm habe es in der Freiwilligen Feuerwehr jeder eingesehen, dass Übungen nicht durchgeführt werden konnten, denn bei so vielen Personen aus unterschiedlichen Haushalten ist die Gefahr einer Verbreitung des Virus natürlich gegeben. Vor allem bestehe bei einer Ansteckung die Gefahr, dass niemand mehr für Einsätze zur Verfügung stehe.

Deshalb überwiegt bei Matthias Grimm auch die gesundheitliche Sicherheit vor einem Risiko, das durch den Ausfall der Übungen hinsichtlich des Wissenstands über Abläufe entstehen könnte: "Da sind drei Monate noch tragbar. Was man im März wusste, wusste man im Juni immer noch." Die größere Belastung seien der Wegfall der sozialen Kontakte innerhalb der Feuerwehr gewesen. Normalerweise werden die Einsätze hinterher noch einmal besprochen. "Diese Besprechungen helfen ja auch, die Fälle leichter zu verarbeiten", erklärte Grimm. Auch das musste in der Zeit ausfallen.

Seit dem ersten Juni sind Übungen wieder erlaubt, die Feuerwehr Buchen startete am 10. Juni mit regelmäßigen Übungen. Seit September darf sich auch die Jugendfeuerwehr wieder treffen. "Darüber sind wir besonders froh, denn die Ausbildung der Jugendfeuerwehr ist uns sehr wichtig", betonte Hollerbach. Bei den Übungen müssen strenge Regeln eingehalten werden. So ist das Üben nur in Zehnergruppen erlaubt. Zudem muss dauerhaft eine Mund-Nase-Maske getragen werden. Einen weiteren Schutz bieten das Visier und die Handschuhe der Feuerwehrausrüstung. Auch der Mindestabstand sollte stets eingehalten werden. In den Fahrzeugen wurde die erlaubte Anzahl der Besatzung von neun möglichen auf vier Personen beschränkt.

Diese Maßnahmen erschweren die Abläufe der Feuerwehr erheblich. "Bei der Arbeit ist es einfach eng", meinte Hollerbach. Da sei der Abstand bei Einsätzen in manchen Fällen schlichtweg nicht einhaltbar. Außerdem stellen die Masken ein Problem in der Verständlichkeit der Anweisungen dar. "Man muss fast schreien", fügte Grimm hinzu. Ein Einsatz kann bis über zwei Stunden dauern. Da sei das Tragen der Maske eine zusätzliche körperliche Belastung.

Angst vor einer Ansteckung bestehe im Einsatzfall bei den Freiwilligen eigentlich nicht. "Auch nach 25 Jahren ist man immer noch aufgeregt, dabei kommen einem keine Gedanken an Corona", meinte Grimm. Zumindest eine hilfreiche Innovation hat sich aus den nötigen Maßnahmen für die Zukunft ergeben: Die Aufteilung der Übung in Kleingruppen mit getrennten Themen könnte beibehalten werden.