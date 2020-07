Buchen. Monatelang hatten sich Jungen und Mädchen in den Seelsorgeeinheiten der Region auf ihre Erstkommunion vorbereitet, bis Corona kam und den Plänen für den Weißen Sonntag einen Strich durch die Rechnung machte. Inzwischen sind Gottesdienste im kleineren Rahmen und unter Einhaltung der Corona-Vorgaben wieder möglich, so dass überall die Planungen laufen, wann und in welchem Rahmen die Feier nachgeholt werden kann.

Als eine er ersten Seelsorgeeinheiten im Kreis hat Mudau Nägel mit Köpfen gemacht: Dort, in der Pfarrkirche St. Pankratius, gingen am Sonntag acht junge Menschen erstmals zum Tisch des Herrn. Am kommenden Sonntag folgen weitere neun Erstkommunikanten im Festgottesdienst in St. Peter und Paul in Scheidental. "Da wir in diesem Jahr nur eine kleine Gruppe hatten, war es uns möglich, die Erstkommunion jetzt schon zu feiern", erklärte Pfarrer Klaus Vornberger im Gespräch mit der RNZ. Mit dem Ablauf der Feier unter den besonderen Umständen zeigte er sich sehr zufrieden.