Buchen. (rüb) "Ella, elle l’a" hat die französische Sängerin France Gall 1987 gesungen. Ella, sie hat es, das gewisse Etwas: Davon sind im Raum Buchen auffallend viele junge Eltern überzeugt. Der Name Ella führt die Rangliste der beliebtesten Mädchenvornamen 2019 an, während er bundesweit nur auf Rang neun rangiert. Bei den Jungen war in Buchen und Umgebung Luca der absolute Favorit– ein Name, der es bundesweit überhaupt nicht in die Top Ten geschafft hat, der in Baden-Württemberg aber überdurchschnittlich beliebt ist.

Wie die Stadt Buchen auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt hatte, sind im Jahr 2019 insgesamt 266 Jungen und 228 Mädchen im Buchener Standesamt "beurkundet" worden, wie es in korrektem Behördendeutsch heißt, zusammen also 494. Dabei handelt es sich nicht nur um Buchener Babys, denn in der Regel bekommen alle Kinder, die im Krankenhaus in Buchen zur Welt kommen, ihre Geburtsurkunde im Rathaus der Stadt ausgestellt.

Von diesen 494 neuen Erdenbürgern haben genau 348 einen einzigen Vornamen bekommen. 139 Kinder erhielten zwei Vornamen, drei Vornamen bekamen sechs Kinder und mit mehr als drei ist ein Baby "gesegnet".

Bei den Mädchen wurde der Name Ella acht Mal vergeben: der absolute Spitzenreiter. Auf den Plätze folgen Lina und Marie, die je fünf Mal ausgewählt wurden, sowie Emma, Hanna und Mia, für die sich je vier Eltern entschieden haben.

Bei den Jungs ist das Ergebnis nicht ganz so eindeutig. Hier ist Luca der Liebling (sieben Mal). Die Vornamen Ben, Jonathan, Leon und Noah gab es je sechs Mal, wohingehend je fünf Neugeborene die Namen Leo, Liam und Linus bekamen. Jungsnamen mit L am Wortanfang sind also der große Renner.

Bundesweit ist dieses Phänomen nicht so stark ausgeprägt wie im Raum Buchen: Hier landete Ben zum neunten Mal in Folge auf Platz eins, gefolgt von Paul, Finn, Leon und Jonas. Auch bei den Mädchennamen sind die Vorlieben im Odenwald andere als deutschlandweit: Emma ist auf Bundesebene der Favorit, gefolgt von der Aufsteigerin Emilia sowie Hannah, Mia und Sophia. In Baden-Württemberg gibt es außerdem andere Spitzenreiter als im Deutschlandvergleich: Emilia und Elias waren 2019 im "Ländle" die Favoriten der Eltern.

Eines ist aber in der Region genauso wie in ganz Deutschland: Kurze Namen werden immer beliebter. Übrigens: Nicht nur im Odenwald, sondern in fast allen Regionen des Landes gibt es Auffälligkeiten und besondere Vorlieben: etwa in Bayern, wo Eltern immer wieder Namen auswählen, die andernorts längst aus der Mode sind – wie etwa Andreas oder Michael – oder dort nie modern waren – wie Korbinian, Veronika oder Xaver.

Die Mode wandelt sich, und so darf man gespannt sein, welche Namen in den 20ern in der Region besonders beliebt sein werden. Ob sich die 80 Brautpaare, die sich im vergangenen Jahr in Buchen das Ja-Wort gegeben haben, bereits Gedanken über den Vornamen gemacht haben, wenn eines Tages der Storch anklopft?