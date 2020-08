Die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen sowie der Lions-Club Buchen unterstützen die Schülerinnen am Bopa-College in Ghana. Foto: zg

Buchen. (hgm) Im Herbst 2014 fragte das Ehepaar Adjei an, ob die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums gemeinsam mit dem Lions-Club Buchen einen Schulhaus-Rohbau in Boduase (Ghana) mit einem Dach ausstatten könne. Überzeugt vom guten Konzept einer beruflichen Schule für sozial benachteiligte Mädchen sowie abgesichert von der Zusage des Ehepaars Adjei, die korrekte Verwendung der Spendengelder bei den alljährlichen Aufenthalten in Ghana zu überprüfen, wurden die nötigen 30.000 Euro gestemmt. Doch damit war noch lange kein geordneter Schulbetrieb möglich, zumal ghanaische Behörden mittlerweile viele Vorgaben für private Schulen machen, ohne sie finanziell zu fördern.

Die Eine-Welt-AG organisierte seither unzählige Aktionen und stellte Kontakte zu Firmen, Stiftungen und Politikern her, um mit Hilfe von Geld- und Sachspenden das für 120 Schülerinnen ausgelegte Gebäude bewohnbar zu machen. Denn Schulleiterin Dora Quainoo waren alle regelmäßigen Einnahmen weggebrochen, mit denen sie seit den 1990er Jahren ihre berufliche Schule (damals noch in einem gemieteten Gebäude in Nsawam) auch mithilfe des Buchener "Freundeskreis Ghana" über Wasser gehalten hatte: Der evangelische Entwicklungsdienst verlegte seine Förderschwerpunkte in noch ärmere Länder, und der heimische Textilmarkt, für den das Bopa-College produziert hatte, brach durch Billigimporte aus China zusammen. So war der in besseren Zeiten durch Spenden finanzierte große Rohbau zum Stillstand verurteilt.

Am College werden Mädchen u. a. im Hauswirtschaft-Catering ausgebildet. Foto: zg

Und auch die Lehrergehälter konnten nur noch sporadisch gezahlt werden. Die Eine-Welt-AG mit ihren durchschnittlich 40 bis 50 Mitgliedern aus den Klassenstufen acht bis zwölf blieb jedoch seit 2014 am Ball und konnte insgesamt rund 165.000 Euro an Geld- und Sachspenden für Bopa zur Verfügung stellen, so dass mittlerweile Böden verlegt, Wände verputzt und gestrichen, Fenster und Türen eingebaut sowie Elektro- und Sanitärarbeiten abgeschlossen sind. Betten, Matratzen, PCs, Nähmaschinen, Kochherde, medizinisches Lehrmaterial, Fachbücher für eine Bibliothek und mehr wurde in ausreichender Menge angeschafft.

Schon während des Ausbaus der Schule wurden unter primitivsten Bedingungen der Unterricht und die Ausbildung von rund 20 Mädchen pro Schuljahr organisiert – meist blieben die Lehrkräfte trotz unzureichender Bezahlung der Schule treu.

In den Herbstferien 2018 besuchte eine kleine Delegation des BGB und des Lions-Clubs Buchen unter der Leitung des Ehepaars Adjei auf eigene Kosten das Bopa-College und wurde bei einem Gespräch mit einem ghanaischen Politiker auf ein deutsch-ghanaisches Förderprogramm (Cotvet) aufmerksam gemacht, das Lehrergehälter trägt, wenn gewisse Vorgaben (bis hin zu Brandschutzbestimmungen) erfüllt sind.

Nach vielen Gesprächen mit Cotvet-Vertretern wurden noch einmal große Anstrengungen unternommen und die Arbeiten weitgehend zum Abschluss gebracht, so dass nun alle Signale sehr positiv waren und die sichere Zahlung der Lehrergehälter zur Ausbildung junger Menschen in den Berufszweigen Bekleidung und Mode, Hauswirtschaft-Catering, Elektrotechnik und Bauwesen zum Greifen nah schien. Nun steht jedoch in Ghana das Leben still – das Coronavirus ist auch in Afrika angekommen.

"Die Bemühungen Bopas, ein von Cotvet akkreditiertes Institut zu werden, sind aufgrund der Pandemie zum Stillstand gekommen. Vor einem Jahr war es eine sehr schwere Zeit für mich, die Aufmerksamkeit von Cotvet auf Bopa zu lenken, damit man unsere Einrichtung besucht und wir beraten wurden, was man von uns erwartet. Nachdem uns Morten Gade von Heidelbergcement in Ghana das Geld gespendet hat, um die Akkreditierungsgebühren für vier berufliche Schularten zu bezahlen, begann ein Kampf mit Höhen und Tiefen", so Schulleiterin Dora Quainoo in einem Schreiben an die Eine-Welt-AG.

Sie schreibt weiter: "Die Malerarbeiten, die Sanitäranlagen, die Reparatur von Regenrinnen, die Montage und Demontage von Gerüsten und so weiter wurden seit März 2019 organisiert. Heute können wir die elektrische Beleuchtung in den Räumen im Erdgeschoss hervorragend ein- und ausschalten und warten auf den Bau eines Blitzschutzsystems durch zertifizierte Mitarbeiter der Ghana Energy Commission, um die Elektroarbeiten abzuschließen. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Unterstützung, aber bitte erlauben Sie mir, Dr. Adjei und seine Frau Sigi zu erwähnen, die nicht nur ihre Ferien damit verbringen, für unsere Akkreditierung zu kämpfen, sondern auch Zeit damit verbringen, uns zu besuchen und auch die anfänglichen Stromkosten zu bezahlen. Das Bopa-College wird Ihnen allen für immer dankbar bleiben. Wir danken Ihnen allen hiermit zutiefst und hoffen, die Akkreditierungsinspektoren zu empfangen, wenn die Pandemie vorbei ist."