In unmittelbarer Nähe der TSV-Halle soll ein Sportkindergarten entstehen. Die Stadt Buchen und der TSV haben bereits Gespräche geführt und den Wunsch auf einen Sportkindergarten in Buchen bekräftigt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Normalerweise findet man Sportkindergärten nur in größeren Städten, wie zum Beispiel in Heidelberg oder Heidenheim – bald aber könnte auch in der Stadt Buchen der erste Sportkindergarten in der Region gebaut werden. Die Chancen dafür stehen gut, denn Verantwortliche der Stadt Buchen und Vertreter des TSV 1863 Buchen haben bereits intensive Gespräche geführt und dabei den beiderseitigen Wunsch bekräftigt, dass man gerne einen Sportkindergarten in Buchen haben möchte. Als Standort ist eine Fläche rund um den Turn-Heinrich-Platz im Gespräch, wo sich auch die TSV-Halle befindet.

Auf Anfrage bestätigte Bürgermeister Roland Burger, dass die Stadtverwaltung mit dem TSV Buchen im Gespräch sei: "Der Verein hat Interesse daran, die Trägerschaft für einen neu einzurichtenden Sportkindergarten mit mindestens zwei Gruppen zu übernehmen." Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats habe sich mit diesem Thema bereits beschäftigt und die Verwaltung beauftragt, diese Idee mit den Verantwortlichen des TSV weiter auszuarbeiten und die Machbarkeit zu prüfen.

Für den TSV-Vorsitzenden Kurt Bonaszewski, den Ideengeber des Projekts, ginge damit ein Traum in Erfüllung: "Seit zehn Jahren haben wir im TSV die Vision eines Sportkindergartens. In Buchen wäre am Turn-Heinrich-Platz in unmittelbarer Nähe der TSV-Sportanlagen und der Jakob-Mayer-Grundschule der ideale Platz dafür. Wir sind recht zuversichtlich, dass es hinhaut, denn von Bürgermeister, Verwaltung und Stadträten war eine durchweg wohlwollende Grundhaltung zu spüren!"