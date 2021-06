Buchen. (jasch) "Wer Einblick hat, kann verstehen. Wer Durchblick hat, kann entscheiden. Wer Weitblick hat, weiß die Dinge zu lenken." Nach diesem Zitat des Franziskanermönchs Peter Amendt ließ sich die Religionslehrerin Christina Schmiedel für ihr Hochsitz-Projekt inspirieren. Es bildet Schmiedels Abschlusswerk im Rahmen ihrer zweijährigen Weiterbildung zur Schulseelsorgerin in der Erzdiözese Freiburg.

Im Beisein von Dekanatsleiter Johannes Balbach, Peter Fieger vom Landratsamt und vieler helfender Hände der Zentralgewerbeschule (ZGB), der Theodor-Frey-Schule und Sponsoren weihte Schulleiter Konrad Trabold den Hochsitz mit dem ungewöhnlichen Namen "Waidblick" ein. Der Name sei ein Wortspiel aus dem Wort "Waidhandwerk", was "Jagen" bedeute, und "Weitblick", erklärte Schmiedel. Im besten Sinne den Problemen "nachjagen" in der Hoffnung sie auch zu bewältigen, dafür sei der Hochsitz erbaut worden. Er sei ein Raum für seelsorgliche Gespräche im oft hektischen Schulalltag und biete eine neue Sicht auf die Dinge. "Oft gibt es schwierige Entscheidungen zu treffen, die Weitblick erfordern. Auch in der Schulseelsorge gibt es Situationen, die einen ruhigen Gesprächsrahmen erfordern und bei denen ein Perspektivwechsel von Vorteil ist", betonte Schmiedel.

Auch die Schüler durften Hand anlegen. Foto: Rüdiger Busch

"Waidblick" ist ein Angebot für die ganze "ZGB-Familie" und richtet sich als solches an alle am Schulleben Beteiligte – vom Schüler bis zur Lehrkraft sowie dem Sekretariats- und Hausmeisterteam. Anliegen sei es, für alle eine Insel der Ruhe zu gestalten.

In Augen von Schulleiter Trabold sei dies gelungen: "Ich bin sehr dankbar für diesen außerordentlichen Einsatz und die Möglichkeiten, die uns der ,Waidblick‘ bietet." Ganz ohne zusätzliche Hilfe konnte der Hochsitz nicht aufgebaut werden: Die Firma Benz Baustoffe aus Neckarbischofsheim spendete höhenverstellbare Stützfüße. Die Firma Zimmerei Holzwurm aus Buchen errichtete kostenfrei das Gerüst. Nicht zuletzt brachte der Förderverein des ZGB, der durch Geschäftsführerin Inge Hornbach vertreten war, letzte Materialkosten auf.

Carlo Götz, ehemals langjähriger Kollege am ZGB und Schulleiter der Theodor-Frey-Schule in Eberbach, sagte zur Entstehung: "Wie immer sind wir pragmatisch an die Sache herangegangen", dementsprechend schnell habe man den Hochsitz fertiggestellt. Es sei immer toll, etwas zu entwerfen und zu bauen, das hinterher auch genutzt werde, betonte er. Götz unterstützte das Projekt u. a. mit seiner Fachabteilung Zimmerei, dessen Auszubildende mit den Schülern des ZGB Teile des Hochsitzes aufstellten.

Die Planung und die Konzeption der Bodenverankerung oblagen den Technischen Lehrern der Theodor-Frey-Schule Björn Krebs und Simeon Bohnert. Jürgen Hartmann, Tischlermeister der Zentralgewerbeschule, übernahm die Konstruktionszeichnung und entwarf die Außen- sowie Innenverkleidung des Hochsitzes.

Und dies seien nur ein paar der Beteiligten aus dem Kooperationsprojekt. Schmiedel freute sich umso mehr, den Hochsitz als Team erschaffen zu haben. Fieger bestätige: "Die Einweihung eines Hochsitzes auf einem Schulgelände ist sicher etwas Außergewöhnliches und etwas, das nicht jede Schule hat." Anschließend nahm Pfarrer Balbach die Segnung des Hochsitzes vor.