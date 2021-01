Buchen. (joc) Vor gut fünf Jahren sorgte der Fall für erhebliches Aufsehen in der Region. Ein seit Jahrzehnten in Buchen lebender Geschäftsmann mit kroatischen Wurzeln musste sich zu dieser Zeit vor Gericht wegen Untreue verantworten. Das von ihm als Mitgesellschafter und Geschäftsführer gegründete und lange Zeit auch geleitete Buchener Telekommunikationsunternehmen ACR Telecom GmbH mit der Plattform "Handyliga" war insolvent gegangen, und es fehlten Millionen aus dem ehemals recht üppigen Geschäftsvermögen des international agierenden Unternehmens. Wo ist das Geld geblieben? Diese Frage kann bis heute nicht schlüssig beantwortet werden.

Ins Visier der Fahnder geriet damals recht schnell der Buchener Deutsch-Kroate. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Ab August 2015 musste sich der Mann vor der 23. Großen Strafkammer am Mannheimer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm seinerzeit Untreue in 14 Fällen vor. In der auf insgesamt 21 Tage angesetzten Hauptverhandlung hatte sich die Kammer in einer Unmenge von Überweisungen des Telekommunikationsunternehmens mit einigen mutmaßlichen Scheingeschäften und zahlreichen fragwürdigen Buchungen zu befassen. Insbesondere die Überweisung von 3,28 Millionen Euro an ein kroatisches Unternehmen stand seinerzeit im Fokus. "Ein Scheingeschäft?", wie die Staatsanwaltschaft Mannheim vermutete, oder standen dem Ganzen vielleicht doch reale Leistungen gegenüber?

Am Ende des Verhandlungsmarathons sah das Gericht die Schuld des Angeklagten als erwiesen an und verurteilte den Mann im Namen des Volkes zu einer vierjährigen Haftstrafe, die der Buchener Geschäftsmann auch antreten musste.

Sein Verteidiger, der Münsteraner Anwalt Peter Wehn, der u. a. durch die Verteidigung von Uli Hoeneß einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt hat, strebte in der Folge eine Aufhebung des Urteils wegen Verfahrensfehlern des Gerichts an. Und in der Tat wurde das Verfahren im Jahr 2016 zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes Mannheim zurückverwiesen.

Dieser Fall ist, wie gesagt, schon einige Jahre her. In Erinnerung gerufen wird er nun durch das soeben eröffnete Insolvenzverfahren über das Privatvermögen des mittlerweile 47-jährigen ehemaligen ACR-Geschäftsführers, der nach seiner Haftentlassung wieder in Buchen lebt.

Der Deutsch-Kroate hat selbst am 29. Oktober beim Amtsgericht Mosbach die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Zum Insolvenzverwalter wurde Fachanwalt Olaf Spiekermann von der renommierten Kanzlei Brinkmann & Partner in Mannheim bestellt.

Auf Anfrage der RNZ erklärte Olaf Spiekermann, dass die Insolvenz des Buchener Telekommunikationsunternehmens ACR Telecom GmbH sehr wohl auch noch eine Rolle beim jetzigen Privatinsolvenzverfahren spiele: "In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Menschen spielen nicht nur sein persönliches Vermögen, sondern auch (vormalige) Beteiligungen an Gesellschaften etc. eine wesentliche Rolle. Hieraus können sich bestenfalls noch Werte für seine Gläubiger ergeben. – Allerdings befindet sich die früher vom Schuldner geleitete GmbH bekanntermaßen selbst auch in einem Insolvenzverfahren."

Das Privatinsolvenzverfahren gegen den ehemaligen Geschäftsmann aus Buchen stehe erst am Anfang. Von daher könne zu der Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten derzeit noch nichts Konkretes gesagt werden, unterstrich Spiekermann.

In den nächsten Wochen hat der Insolvenzverwalter nunmehr zu prüfen, wo und unter welchen Umständen der Schuldner wohnt, ob er vormals Eigentümer von Immobilien war oder ob irgendwelche ungerechtfertigten Vermögensverfügungen an Dritte erfolgten. Ungerechtfertigte Vermögensverfügungen müssen, sofern sie denn vorliegen, durch Insolvenzanfechtung rückgängig gemacht werden.

Aktuell läuft noch die vom Insolvenzgericht gesetzte Frist, die erst am 22. Februar endet. Innerhalb dieser Zeit können Gläubiger ihre Forderungen – egal ob sie aus dem privaten oder dem geschäftlichen Bereich resultieren – bei Insolvenzverwalter Spiekermann in Mannheim anmelden.