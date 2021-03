Von Rüdiger Busch

Buchen-Eberstadt. Vorfreude ist die schönste Freude: Nie steckte in dieser Weisheit mehr Wahrheit als in den Wochen und Monaten des Lockdowns. Im Fall des Tiergartens, der gerade auf dem Gelände hinter dem Möbelhaus Grammlich in Eberstadt entsteht, ist die Vorfreude voll und ganz berechtigt, wie beim Vor-Ort-Termin deutlich wird. Geschäftsführer Volker Hofmann und Ortsvorsteher Nico Hofmann, stellten der RNZ die Pläne, und was davon bereits umgesetzt wurde, vor.

Bevor es zum eigentlichen Ort des Geschehens geht, wird der Besucher zu einer Baustelle im Möbelhaus geführt: "Hier entsteht gerade unser neues Café und Bistro", erklärt Volker Hofmann. Dieses neue gastronomische Angebot gehört zum Gesamtkonzept, mit dem die Familie Hofmann das Möbelhaus und den Standort Eberstadt stärken möchte. Das Café steht künftig nämlich nicht nur den Kunden des Möbelhauses, sondern allen Besuchern offen. Auch sonntags soll es geöffnet sein, damit ein Besuch im Streichelzoo mit einer Einkehr verbunden werden kann.

Derzeit läuft der Innenausbau, der komplett von eigenen Mitarbeitern verwirklicht wird. Später soll noch ein Außenbereich hinzukommen. Hier können beispielsweise die Eltern auf der Terrasse eine Tasse Kaffee oder ein Stück hausgemachten Kuchens genießen, während die Kinder in Rufweite sich im Tiergarten oder auf dem integrierten Spielplatz amüsieren. Kleinere Gerichte und ein Frühstücksbüffet sind weitere Eckpunkte des gastronomischen Konzepts.

Wann die neue Pächterin Madlen Cascone ihre ersten Gäste begrüßen darf, steht coronabedingt leider noch in den Sternen. Volker Hofmann geht aber derzeit von einer Eröffnung im späten Frühjahr oder Anfang Sommer aus.

Im Außenbereich des Cafés ist eine Ladestation für E-Bikes vorgesehen – in Verbindung mit den Ladesäulen für Elektroautos auf dem Parkplatz des Möbelhauses unterstreicht dies den nachhaltigen Gedanken, der sich auch bei der Konzeption des Tiergartens widerspiegelt, der kostenlos zugänglich sein wird – und zwar selbstredend nicht nur für die Kunden. Aber auch die sollen von der neu geschaffenen Anlage natürlich profitieren: Es gehört zur Grammlichschen Unternehmensphilosophie, dass man den Kunden vor allem auch als Gast sieht, der sich im Möbelhaus wohlfühlen soll. Der Park soll demnach ein Ort zum Wohlfühlen und ein sozialer Treffpunkt für Einwohner und Besucher werden.

Die Ställe und die Freilaufgehege sind bereits größtenteils fertiggestellt: "Die Tiere warten schon darauf, dass wir sie reinlassen", erzählt Volker Hofmann lächelnd. Etwas werden sich die Vierbeiner und ebenso die Zweibeiner aber noch gedulden müssen: Auch hier ist geplant, dass sich das Tor für die Besucher im späten Frühjahr öffnen wird.

Tiere wie Esel, Kamerunschafe, Waliser Schwarznasenschafe, Hasen, Vorwerkhühner oder Dexter-Rinder können dann bestaunt und teilweise auch gestreichelt werden. "Wildenten und Wildgänse wurden bereits gesichtet", ergänzt Nico Hofmann und zeigt auf den kleinen See auf dem Gelände, das außerdem ein Insektenhotel, einen Lebensraum für Eidechsen, einen Obstlehrpfad, einen Barfußpfad, einen Kräutergarten und eine riesige Sonnenuhr beherbergt. Auf die Kinder warten ferner ein großer Spielturm mit Rutsche, eine Bobbycar-Strecke und ein Sandspielbereich.

"Es soll ein kleiner, feiner Tiergarten werden, bei dem es viel zu entdecken gibt", berichtet Volker Hofmann. Die heimische Natur kann dort ebenso auf spielerische Weise erkundet werden wie die Besonderheiten der hiesigen Geologie und erneuerbare Energien. Die Firma Kuhn aus Höpfingen wird eine Station zur Wasserkraft gestalten, die Firma Energiezentrum (Weikersheim) macht das Gleiche für die Solarenergie, und zudem soll ein kleines Windrad aufgestellt werden.

Rund 250.000 Euro an Investitionen waren nötig, um das zuvor ungenutzte Gelände am "Krummebach" in diese begeisternde Erlebniswelt umzugestalten. Die Unternehmerfamilie Hofmann kooperiert bei diesem Projekt mit der Stadt Buchen sowie der Ortschaftsverwaltung Eberstadt. Über die Leader-Förderung gab es einen Zuschuss über 100.000 Euro.

Das zeigt: Die Anziehungskraft des Tiergartens wird weit über Eberstadt hinausreichen. Die angestrebte Aufwertung des Ensembles Möbelhaus und Herenmoden Silberzahn durch den Streichelzoo und das Café wird nicht nur den Standort Eberstadt stärken, sondern auch wichtige Impulse für die Region setzen – als Ziel für einen Tagesausflug für Familien, Kindergärten oder Schulklassen sowie Wander- oder Radfahrgruppen.

"Unsere Region ist so schön", weiß Volker Hofmann, "nur weiß das nicht jeder." Mit ihrem beispielgebenden Vorhaben leistet die Familie Hofmann einen wichtigen Beitrag, dass sich dies bei Familien, Ausflüglern und Touristen herumspricht und positive Impulse für die übrigen Freizeitangebote daraus erwachsen können. Denn davon kann es wahrlich nicht genug geben.