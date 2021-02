Buchen. (pm/rüb) "Wir tragen dazu bei, die Menschen zu schützen und die ungezügelte Ausbreitung des Virus zu verhindern", betont Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath vom DRK. In der Tat: Schnelltests helfen dabei, unerkannte Infektionen zu entdecken. Deshalb weitet der Kreisverband Buchen dieses Angebot nun aus: Ab kommende Wochen werden die fünf entsprechend geschulten Mitarbeiter des DRK an Schulen und Kindergärten im Altkreis Buchen bis zu – Stand jetzt – rund 2500 Tests pro Woche an Lehrern und Erzieherinnen durchführen.

Schon seit November bietet das Deutsche Rote Kreuz in Buchen Corona-Antigen-Schnelltestungen an. Anfangs waren diese Tests exklusiv für Firmen bestimmt, die bei Verdachtsfällen sowie Reise- oder Montagerückkehrern den Mitarbeitern Sicherheit bieten wollten. Über 50 Firmen im Altkreis Buchen vertrauen entweder bei Einzel- oder Massentestungen auf diese Testmöglichkeit. Sogar die Einreise in die USA wurde so für einen Geschäftsmann möglich gemacht. Eine zweistellige Zahl an positiven Ergebnissen wurde dabei festgestellt. Somit konnte eine Weiterverbreitung des Virus in den Firmen glücklicherweise verhindert werden. Insgesamt lag die "Trefferquote" aber bei unter einem Prozent.

Aufgrund des großen Bedarfs der Bevölkerung und der angepassten nationalen Teststrategie werden die Schnelltests inzwischen auch für Privatpersonen angeboten. Auf über 5000 Tests komme man in den letzten vier Monaten, so Steffen Horvath. Über den Städtetag Baden-Württemberg wurde letztendlich auch die Abrechnungsmöglichkeit der Tests über kommunale Testangebote in der Landesregierung erwirkt. Somit kann das DRK nun auch Lehrer, Erzieher und schulisches Personal testen und abrechnen. Hierfür können über die Einrichtungsträger mobile Testteams, die direkt in den Schulen oder Kindergärten testen, angefordert werden.

Ab 22. Februar hat das Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche anlasslos auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Land übernimmt die anfallenden Kosten. Für Schüler hat das Land noch keine endgültige Lösung gefunden.

Die Testungen des DRK finden entweder direkt in den jeweiligen Einrichtungen oder beim Roten Kreuz in Buchen statt. Hier wurde eine Teststraße im Freien eingerichtet, die größtmögliche Sicherheit für alle an der Testung Beteiligten bietet, wie die RNZ beim Vor-Ort-Termin erfuhr. "Ich fühle mich gut geschützt", sagt Lea Zimmermann, die ebenso wie ihre vier Kollegen mit FFP2-Maske, Visier, Handschuhen und Schutzkittel arbeitet. Die Testabläufe werden regelmäßig von einer Ärztin kontrolliert. Lediglich 25 Euro kostet die Testung. Wird eine Bescheinigung benötigt, wird ein Aufschlag fällig.

Das fachkundige und eigens geschulte Personal führt die Tests kontaktlos durch ein Fenster durch. Als Testperson stellt sich für den Pressetermin DRK-Mitarbeiterin Lina Schwind zur Verfügung. In kürzester Zeit ist der Nasenabstrich durchgeführt: "Es hat nicht wehgetan, nur leicht gekitzelt", sagt Lina Schwind.

Die Probe wird anschließend in eine Flüssigkeit gegeben, um die Proteine zu lösen. Danach werden wenige Tropfen in das Testkit gegeben und wandern über einen Papierstreifen. Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor: Verfärbt sich nur ein Streifen ist das Ergebnis negativ, erscheinen zwei, liegt eine Infektion vor. Dann werden die Probanden zu ihrem Arzt geschickt, um zur Sicherheit einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Das DRK hofft, schon bald auch diese Tests durchführen zu können.

Info: Unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de oder Telefon 06281/5222-0 können jederzeit Testtermine vereinbart werden.