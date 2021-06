Buchen. (tra) "Wir freuen uns darüber, die ökumenische Rahmenvereinbarung heute unterschreiben zu können. Sie ist die logische Konsequenz aus der bereits gewachsenen guten und konstruktiven Zusammenarbeit der Kirchen und schreibt den Willen zur zukünftigen vertrauensvollen und notwendigen Zusammenarbeit fest. Ökumene ist die Zukunft einer sich verändernden Kirche", unterstrich der katholische Dekan Johannes Balbach am Samstag beim Gottesdienst in St. Oswald, bei dem die Rahmenvereinbarung feierlich unterzeichnet wurde.

Das katholische Dekanat Mosbach-Buchen sowie das evangelische Dekanat Adelsheim-Boxberg und das evangelische Dekanat Mosbach haben die ökumenische Rahmenvereinbarung erarbeitet, um ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen und zu vertiefen. Mit den Unterschriften von Dekan Johannes Balbach, der evangelischen Dekane Folkhard Krall und Rüdiger Krauth sowie von Elisabeth Hell, Karl Kreß und Norbert Bienek trat die Vereinbarung nun offiziell in Kraft.

Auch Weihbischof Dr. Peter Birkhofer als Vertreter des Erzbistums Freiburg und Kirchenrätin Anne Heitmann von der evangelischen Landeskirche in Baden unterschrieben die Vereinbarung, die in Baden bislang einmalig ist: Sie wurde auf Dekanatsebene bzw. Kirchenbezirksebene getroffen. Bislang gab es ökumenische Rahmenvereinbarungen in Baden nur unter Pfarreien. Hierbei ist Mosbach mit 17 Vereinbarungen übrigens Rekordhalter in Baden.

Die Vereinbarung soll nun in den Gemeinden mit Leben gefüllt werden. Foto: Tanja Radan

Die Ökumene zog sich auch durch den gesamten Wortgottesdienst: Er wurde von den evangelischen und katholischen Geistlichen gemeinsam zelebriert, und auch die Kirchenmusiker gehörten beiden Konfessionen an.

Weihbischof Birkhofer beglückwünschte zum bisherigen ökumenischen Weg und wünschte Mut und Tatkraft, nun weitere Schritte zu gehen. "Es soll spürbar werden, dass wir einmütig sind und keine Spaltungen und Streitereien dulden, sondern eines Sinnes sind. Wir wollen immer wieder neu nach der Wahrheit in unserer Meinung suchen und im Dialog bleiben, um dann unsere Stimme, dort wo es notwendig ist, gemeinsam zu erheben", sagte der Weihbischof in seiner Festpredigt. Jede Spaltung sei ein Skandal, und die Kirchen müssten sich die Frage stellen, warum sie sich so lange mit der Spaltung abgefunden hätten. "So lange wir mit eigenen Streitereien beschäftigt sind, brauchen wir uns nicht darüber wundern, dass sich viele Menschen abwenden."

In seiner Predigt griff er Gedanken zur Ökumene aus der Enzyklika von Papst Johannes Paul II. heraus: Ökumene sei ein gegenseitiges Lernen. "Keinem gab Gott alles, und keinem gab er nichts", unterstrich Birkhofer. Er wünscht sich zudem eine "Theologie des Dialogs" mit einem ehrlichen Austausch zwischen den Konfessionen. Weiter solle die "Ökumene der Märtyrer" nicht vergessen werden: Christen aller Konfessionen seien für ihren Glauben gestorben und würden auch heute noch verfolgt. "Wir müssen gemeinsam unsere Stimme für Menschenrechte, die Würde des Menschen und den Frieden erheben."

Schließlich nannte er noch den geistlichen Aspekt: die Ökumene des Gebets und den Austausch über die Heilige Schrift.

Anne Heitmann und Dr. Peter Birkhofer unterzeichneten die Rahmenvereinbarung. Foto: Tanja Radan

"Die Ökumene ist unverzichtbar, um die strukturellen Herausforderungen, vor denen die Kirchen stehen, zu bewältigen", betonte Kirchenrätin Anne Heitmann in ihrer Hinführung zur Unterzeichnung der Vereinbarung. "Es ist nun Ihre Aufgabe, die Rahmenvereinbarung vor Ort mit Leben zu erfüllen", sagte sie zu den Gläubigen, die den Gottesdienst in der Kirche sowie im Livestream mitfeierten. Die Vereinbarung helfe, Gelingendes wahrzunehmen und sich gegenseitig Rechenschaft abzulegen. Die Vereinbarung wolle ermutigen und herausfordern und werde auf der Ebene des Erzbistums und der Landeskirche Resonanz finden.

Nachdem Vertreter beider Kirchen gemeinsam die Verpflichtungen nach der "Charta Oecumenica" verlesen hatten, wurde die Rahmenvereinbarung unterschrieben und ein ökumenisches Gebet gesprochen, das in allen Gemeinden ausgelegt wird und gebetet werden soll.

Im Anschluss sprach Landrat Dr. Achim Brötel als Vertreter der Politik: "Wir alle sind Kirche. Vor allem sind wir eine Kirche in einer Welt." Ökumene sei nichts, was Amtskirchen verordnen können, vielmehr treffe das Gegenteil zu: Ökumene müsse von unten wachsen. Das Ganze brauche jedoch einen Rahmen. "Es liegt jetzt an uns, diesen Rahmen auszufüllen", so Brötel. In der Ökumene würden Christen erfahren, dass es unter ihnen mehr Verbindendes als Trennendes gebe. "Wir brauchen die Gemeinsamkeit dringender denn je, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern", sagte Brötel. Die Ignoranz der katholischen Kirchenleitung hinsichtlich der Rolle der Frauen sowie die Missbrauchsfälle trieben die Zahl der Kirchenaustritte weiter nach oben. "Ein ganz entscheidender Schritt hin zu einer besseren Zukunft ist eben gerade der, wieder sehr viel mehr aufeinander zuzugehen."