Buchen. (tra/RNZ) Seit der vergangenen Woche können auch fünf- bis elfjährige Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden. Seit Mittwoch werden Kinderdosen nun an die Ärzte ausgeliefert. Geimpft werden können Fünf- bis Elfjährige mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer im Abstand von drei Wochen.

Und die Nachfrage ist groß, wie die Buchener Kinderärztin Dr. med. Andrea Horn der RNZ mitteilt. "Die Nachfrage ist interessanterweise bei den fünfjährigen bis elfjährigen Kindern stärker als sie bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren war", berichtet Dr. Horn. "Die Nachfrage ist auch größer als die Impfstoffmenge, die wir bekommen." In ihrer Praxis in Buchen beginnt sie nächste Woche mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren, wofür ihr 30 Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. "Die Liste der Anfragen ist jedoch bereits bei über 80 Kindern", so Horn.

Sie ist froh, dass nun mit der Impfung von kleineren Kindern begonnen werden kann. "Corona ist inzwischen in allen Altersklassen noch viel spürbarer geworden, auch bei den Kindern. Da das Virus einfach da ist und wir mit ihm leben müssen, ist für mich das Impfen so wichtig, da Impfen einfach nur Immunität bedeutet." Immunität könnte die Erkrankungswahrscheinlichkeit senken, den Erkrankungsverlauf lindern und Wahrscheinlichkeit mindern, einen anderen anzustecken. "Es geht darum, die Krankheit zu mildern", sagt Dr. Horn. Durch Immunität schütze man sich selbst, die Menschen, die man liebt, sowie alle Menschen auf der Welt.

"Diese Chance auf Immunität steht jedem Menschen zu – egal, wie alt er ist, wie gesund oder krank er ist und in welchem Land er auf dieser Welt lebt", unterstreicht die Kinderärztin.

Eltern, die auf der Suche nach einer Impfmöglichkeit für ihre fünf- bis elfjährigen Kindern sind, empfiehlt Kreissprecher Jan Egenberger, beim jeweiligen Kinderarzt bzw. Hausarzt nach der Impfung zu fragen. In den regionalen Impfstützpunkten, die in Bödigheim und Fahrenbach betrieben werden, können aktuell keine Fünf- bis Elfjährigen geimpft werden. "Das entspricht den Vorgaben des Landes", sagt Egenberger. Wenn das Land grünes Licht gebe, sei auch die Immunisierung jüngerer Kinder in den Impfstützpunkten möglich.

Elke Ender ist HNO-Ärztin in Mosbach und sie war stellvertretende Leiterin des früheren Kreisimpfzentrums in Mosbach. Sie behandelt in ihrer Praxis auch Corona-Patienten und plädiert dafür, Kinder mittels Impfung vor der Infektion zu schützen.

In den vergangenen Wochen hat Elke Ender knapp 100 Kinder "off label" geimpft. Also ohne, dass die Ständige Impfkommission die Impfung für Fünf- bis Elfjährige empfohlen hat. Die europäische Arzneimittelagentur Ema hatte den Impfstoff von Biontech aber bereits am 25. November zugelassen. Bei den Kindern habe es sich um Kinder von Eltern gehandelt, die auf Covid-Stationen arbeiten oder Kinder, die von ihren Großeltern betreut werden. Auch vorerkrankte Kinder seien unter den Impflingen gewesen. "Ihre Eltern hatten sich vorher sehr gut informiert", berichtet die Ärztin. "Es gab kaum Reaktionen und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen", erzählt Ender.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung spreche aus ihrer Sicht für die Kinderimpfung: Neben eventuellen Todesfällen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 müssten auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Rein statistisch erkranke jedes 3000. an Covid-19 erkrankte Kind auch an "Pims". Dies ist ein entzündliches Krankheitsbild, das in seltenen Fällen bei Kindern und Jugendlichen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 beobachtet wurde. Es ist gut behandelbar und zieht wohl auch keine Nachwirkungen nach sich – gleichwohl sei es eine schwere Erkrankung. Zudem bestehe auch die Gefahr von Long-Covid bei Kindern. Wobei die Datenlage sehr limitiert ist.

Trotzdem kann die Ärztin die zögerliche Empfehlung der Ständigen Impfkommission, vorerst nur vorerkrankte Kinder zu impfen, nicht nachvollziehen. "Das Gremium bewertet Risiken sehr stark und ist sehr vorsichtig – was gut ist – es vergleicht aber in meinen Augen zu wenig mit dem Nutzen, den eine Impfung bringt und arbeitet zu langsam." Die Intention sei, niemandem zu schaden. Doch das tun in den Augen der Ärztin auch die Folgen einer Covid-Erkrankung.

Dr. Daniel Vater führt die Kinderarztpraxis in Schwarzach. "Die Chance, dass ein Kind wegen des Coronavirus’ im Krankenhaus behandelt werden muss, geht gegen null. Der Verlauf bei Kindern ist verhältnismäßig harmlos und entspricht dem anderer Infektverläufe. Was ich aber bestätigen kann, ist, dass es nach den Infektionen zu einer verminderten Leistungsfähigkeit kommen kann", sagt Vater. Das heißt, dass die Kinder beim Sport nicht mehr so gut mitmachen können, bei Hobbys langsamer machen müssten oder sogar psychische Probleme bekämen. "Das betrifft eher Jugendliche als kleine Kinder. Aber all das macht es für die Eltern schwierig, über eine Impfung ihrer Kinder zu entscheiden."

Er regt an, individuell zu entscheiden: "Man muss betrachten, ob ein Kind selbst ein großes Risiko hat, schwer zu erkranken, oder ob es im nahen Umfeld Risikopatienten gibt. Was für mich auch ein Argument für die Impfung ist, sind die Varianten: Je länger ein Infektgeschehen aktiv ist, desto größer ist die Möglichkeit, dass sich Varianten bilden." Eine generelle Impfpflicht, die auch Kinder einschließt, lehnt er jedoch ab. "Da sehe ich doch eher ein Fragezeichen, und da hätte ich auch Bedenken."