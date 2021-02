Buchen. (tra) "Die Wäsche muss raus!", appellierte RNZ-Leser Henry Pfündel in einem Leserbrief. Die alte Tradition des Wäscheaufhängens sollte auch zu Corona-Zeiten nicht vernachlässigt werden, ist der Buchener überzeugt. Da ließ sich "Narrhalla"-Vorsitzender Herbert Schwing – der wohl insgeheim auch von einer Stadt voller Wäsche träumt – nicht lange bitten, und seit dem gestrigen "Schmudo" flattert vor dem Zunfthaus der "Narrhalla" bunte Kleidung im Wind. Auch wenn im Rest der Stadt die Wäsche dieses Jahr drinnen bleibt, sorgt die farbenfrohe Aktion der "Narrhalla" für Vorfreude auf die nächste Kampagne, in der – das hoffen alle nachdrücklich – in der Altstadt wieder überall die Wäsche hängen wird.