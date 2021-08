Bei der von der Rhein-Neckar-Zeitung präsentierten Ladies-Night wurde am Mittwoch im Innenhof der Buchener Stadtwerke die Komödie „Und täglich grüßt die Liebe“ gezeigt. Alle Fotos: Joachim Casel

Buchen. (joc) Immer wieder ein Highlight beim Buchener Open-Air-Kino ist die RNZ-Ladies-Night, die dieses Mal ausnahmsweise an einem Mittwoch (sonst immer freitags) stattfand. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, denn auch am Mittwoch strömten wiederum zahlreiche Damen jeden Alters in den Innenhof der Buchener Stadtwerke, um gemeinsam ein paar schöne Stunden bei einem Gläschen Sekt, netten Gesprächen und einem romantischen Film zu verbringen.

Das RNZ-Team war gut vorbereitet auf den Andrang der Besucherinnen.

"Es ist Zeit, dass man wieder einmal rauskommt", sagte Ingrid stellvertretend für viele weitere Damen. Auch Melanie freute sich, dass der Corona-Blues beendet war, und man jetzt wieder ohne Maske draußen zusammensitzen konnte. Renate lobte das besondere Ambiente: "Open Air ist die Stimmung einfach gigantisch!" Und Jutta erklärte, dass sie im Vorfeld befürchtet hatte, dass das Buchener Kino-Open-Air in diesem Jahr ganz ausfallen muss. "Zum Glück habe ich mich geirrt, denn Kino unter freiem Himmel ist eine tolle Sache. Ganz besonders freue ich mich jedes Jahr auf die Ladies-Night. Da trifft man ganz viele Freundinnen wieder, die man sonst eher seltener sieht."

"Fast ausverkauft!" vermeldete Philipp von den Löwen-Lichtspielen Walldürn gegen 21 Uhr in seinem Kassenhäuschen. Das heißt 260 Besucher, davon 90 Prozent Frauen, waren zur Ladies-Night der RNZ gekommen.

Die ersten schon gegen 20 Uhr. Sie drehten die Runden vorbei am Popcorn-Stand, der bei einer Kinoveranstaltung natürlich nicht fehlen darf. Die Vesperecke wartete mit leckeren Grillwürstchen, Schnitzel und Pommes auf. Der Getränkestand von Katja und Uwe war gleich ebenso gut besucht wie Katjas Cocktailbar.

Die Damen aus Buchen und der Region hatten am Mittwoch viel Spaß bei der Ladies-Night im Rahmen des Buchener Open-Air-Kinos. Hier freuen sich (v. l.) Angelika, Jutta, Lena und Aljona über ein prickelndes Präsent der RNZ.

Konkurrenz machte den beiden an diesem Abend die Rhein-Neckar-Zeitung. Hier durften sich die Damen – wie gewohnt – ihre prickelnde Überraschung abholen. Coronageschuldet war das in diesem Jahr aber kein Glas Secco, sondern ein Fläschchen Sekt mit eigens kreiertem Etikett zum sofort trinken oder mit nach Hause nehmen. Die Damen fanden die Idee super.

Und dann, so etwa um 21.30 Uhr, hieß es auch schon "Film ab": Die Komödie "Und täglich grüßt die Liebe" bot auf der großen Leinwand viel Herzschmerz und eine ordentliche Portion Humor – genau die richtigen Zutaten für einen unbeschwerten Freundinnen-Abend in lauer Sommernacht.