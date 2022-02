Buchen. (rüb/joc) Es liegt dem Narren im Blut, die großen und kleinen Missgeschicke seiner Mitmenschen aufs Korn zu nehmen und die Versäumnisse der Obrigkeit zu rügen. Wo gelingt dieser besser und einfallsreicher als beim Buchemer Gänschmarsch? Die Pandemie sorgt aber zum zweiten Mal in Folge dafür, dass der traditionsreiche Umzug am Faschenachtssonntag ausfallen muss. Wie aber zu hören ist, könnte es dennoch gut sein, dass es sich so mancher Faschenachter nicht nehmen lässt, am Sonntag trotzdem auf die Straße zu gehen.

Einen offiziellen Umzug, veranstaltet von der FG "Narrhalla", wird es auf jeden Fall nicht geben. Die angekündigten Lockerungen kommen für die Faschenacht wohl zu spät. Nach aktueller Rechtslage wäre ein Umzug wohl nur mit 3G-Regel möglich, was für die Veranstalter einer Straßenfaschenacht wohl kaum zu stemmen wäre.

Doch wo der organisierten Faschenacht durch das Virus und die Corona-Verordnung die Hände gebunden sind, da könnten andere einspringen und die Tradition – zumindest in kleinerem Rahmen – fortführen. Gegen einen närrischen Spaziergang – oder besser Rundgang – von Privatpersonen durch die Stadt, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorgaben, spricht nämlich nichts. Gut möglich, dass der Weg dieser Narren dann aus nostalgischen Gründen der gewohnten Umzugsstrecke folgen wird. Und wenn andere Passanten dabei am Faschenachtssonnatg ab 14.11 Uhr zusehen möchten, wäre es wohl auch deren Privatsache.

Anders sähe es bei Aktivitäten der FG "Narrhalla" aus: Die Fastnachtsgesellschaft wird ihre Zwangspause an den närrischen Hochtagen notgedrungen fortsetzen und komplett auf Präsenzveranstaltungen verzichten, wie Vorsitzender Herbert Schwing der RNZ bestätigte. Das heißt: kein Gänschmarsch, kein Rosenmontagsumzug und auch keine Faschenachtsausgrabung.

"Es ist schade, und es fehlt etwas", sagt Herbert Schwing beim Blick auf die nicht stattfindende Kampagne. "Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder geht." Diese Hoffnung teilt der Vorsitzende zweifellos mit unzähligen Faschenachtsfreunden in der Region und darüber hinaus. Bis dahin können wir uns aber auf jeden Fall ein bisschen auf die inoffizielle Fastnacht freuen...