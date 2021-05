Von Tabea Laier

Buchen. Zwei Wochen in einer isolierten Gruppe unter freiem Himmel verbringen – Welche Art von Urlaub kann man sich unter aktuellen Bedingungen besser vorstellen? "Ein Zeltlager ist für Kinder das Beste, was man machen kann, in dieser Zeit", ist sich die KJG Mosbach-Buchen einig. Nachdem das Zeltlager der KJG bereits im letzten Jahr entfallen musste, wünscht sich das Team, dass das zweiwöchige Lagerleben in diesem Sommer stattfinden kann.

"Das Lied bleibt im Ohr - KJG gibt den Takt vor" ist das diesjährige Motto, das eigentlich schon letztes Jahr das Zeltlager hätte begleiten sollen. Den Takt gibt zurzeit allerdings das Coronavirus vor. "Ob unser Zeltlager dieses Jahr stattfindet, steht und fällt mit den Inzidenzwerten", gibt Johannes Bundschuh von den Lagerleitern zu bedenken. Momentan plant das Team so, als würde es dieses Jahr mit den Kindern auf den Zeltplatz nach Spalt fahren.

"Natürlich müssen wir uns dann an die Regelungen vor Ort halten", betonen Suse Schmidt, Linus Kieser und Johannes Bundschuh von der KJG Mosbach-Buchen. Der KJG-Dachverband wird dann ein Standardhygienekonzept erstellen, das für den Zeltplatz angepasst und mit dem Gesundheitsamt vor Ort abgesprochen werden muss. Die Hoffnungen beruhen vor allem auf Coronatests, mit denen sich alle Teilnehmer vor und während des Lagers absichern können.

Dass sie ein coronakonformes Zeltlager auf die Beine stellen können, bezweifeln Suse Schmidt, Linus Kieser und Johannes Bundschuh nicht. Die Bedingungen des Zeltlagers seien optimal. "Wir haben keine Risikogruppe dabei und sind durchgehend an der frischen Luft. Außerdem sind wir eine geschlossene Gruppe, die komplett von der Außenwelt abgeschottet ist", erklärt Linus Kieser, der schon seit Jahren als Betreuer der Jungen dem Zeltlagerteam angehört.

Sport an der frischen Luft gehört beim KJG-Zeltlager zum „Alltag“. Repro: Tabea Laier

Auch für das Programm gäbe es eine Vielzahl an Dingen, die unter diesen Umständen ebenso möglich seien. Fußball, Ringtennis, Völkerballturniere und Geländespiele seien in der geschlossenen Gruppe gut umsetzbar. Auch sonst bietet das Zeltlager jedes Jahr abwechslungsreiche Aktionen an. Von vielgestaltigen AG- und Basteltagen und verschiedensten sportlichen Angeboten, wie Basketballkörben und einer Tischtennisplatte auf dem Platz, über kultige Kinoabende zu Nachtwanderungen und den täglichen Abendrunden am Lagerfeuer haben die Kinder eine große Auswahl, wie sie ihre Tage verbringen können. Ein Highlight ist das Quad, das die Kinder auf dem Gelände unter Aufsicht fahren dürfen.

"Wir müssen unsere Aktivitäten eben auf den Zeltplatz beschränken", meinen die drei KJGler. Folglich müssten höchstwahrscheinlich Ausflüge ins Schwimmbad und der Besuchersonntag, der von den Eltern immer gerne genutzt werde, ausfallen, bedauert das Lagerteam.

"Mit einem richtigen Konzept kann es ein gutes Zeltlager werden, wenn auch ein anderes", sind sich Suse Schmidt, Linus Kieser und Johannes Bundschuh sicher. Besonders schade sei auch, dass die Zweitageswanderung in diesem Jahr wohl nicht umsetzbar sein wird. Als abenteuerliches Event wandern die Zeltgruppen mit ihren Betreuern normalerweise zwei Tage lang vom Zeltplatz weg und suchen unterwegs einen Ort zum Schlafen.

Das Zeltlager der KJG Mosbach-Buchen ist eine Freizeit für Jungen zwischen acht und 15 Jahren mit Tradition. Auch wenn das KJG die "katholische junge Gemeinde" ist, sind natürlich alle Religionen und Konfessionen willkommen. Zum 64. Mal würde die KJG diesen Sommer ins Zeltlager fahren. Dabei wechseln sich die Zeltplätze in einem Vierjahresrhythmus zwischen Dattenhausen bei Ulm, Orsingen-Nenzingen am Bodensee, Weselberg in der Pfalz und dem für dieses Jahr geplanten Platz in Spalt in der Nähe von Nürnberg ab. "Der Platz ist umgeben von Wald und wir bauen alles selbst auf. Dabei entsteht kein Kontakt nach außen", versichern Suse Schmidt, Linus Kieser und Johannes Bundschuh.

Teil des Lagerteams sind die Lagerleiter, die sich um die Organisation und Planung kümmern, die Betreuer, die Ansprechpartner für jeweils ein Zelt sind und sich dort um die Jungen kümmern, sowie die Köchinnen, die für die Verpflegung der Teilnehmer sorgen. Das geschulte Team hat jahrelange Erfahrung und besteht aus Lehrern, Sozialpädagogen, Handwerkern, Polizisten und Sanitätern.

Das Quad ist natürlich besonders beliebt. Repro: Tabea Laier

Das Glück der KJG Mosbach-Buchen ist ihre Flexibilität bei der Planung. "Dadurch, dass wir nicht in Häusern wohnen, sondern auf dem Zeltplatz, fällt dafür keine Mietgebühr an", informiert Johannes Bundschuh. Jedoch müsse im Juni eine Entscheidung gemeinsam mit dem entsprechenden Landkreis und dem Dekanat feststehen. Zudem sei das Zeltlager kostentechnisch erst ab einer Teilnehmerzahl von ca. 50 Kindern und Jugendlichen umsetzbar.

Eine weitere Schwierigkeit sei die Planung im Vorfeld, da Treffen derzeit schlecht umsetzbar sind. Normalerweise haben sich auch die Teilnehmer vor dem Zeltlager schon einmal getroffen und kennengelernt.

Die Kinder und Jugendlichen jedenfalls würden sich über das Zeltlager sehr freuen. "Wir haben bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Viele haben schon gesagt, dass sie Lust haben, wieder ins Zeltlager zu gehen", erzählt Linus Kieser. Die Sehnsucht nach Normalität werde deutlich. "Das ist für sie eine Chance, mal wieder von den Eltern wegzukommen und Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Zwei Wochen von zuhause und dem vielen Homeschooling am Bildschirm rauszukommen, ist auch aus entwicklungspsychologischer Sicht sinnvoll", erklärt Lehramtsstudentin Suse Schmidt, die das KJG-Zeltlager schon viele Jahre als Köchin begleitet. Auch die Eltern würden entlastet werden.

Die Motivation, des KJG-Teams steigt jedenfalls täglich: "Jeder von uns hat Bock, etwas zu machen, das wird mega!"

Info: Das Zeltlager soll vom 3. bis 17. August in Spalt stattfinden. Das Anmeldeformular und Informationen zur Anmeldung sind unter www.kjg-buchen.de aufrufbar. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Weiter Infos gibt es auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Auftritt der KJG Mosbach-Buchen.