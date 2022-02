Buchen. (tra) Das Team der katholischen Seelsorgeeinheit St. Oswald hat zwei neue Mitglieder: Pater Daison Thaikkattil ist seit Oktober in Buchen als Kooperator tätig, und Pater Damian Ria Pay ist vor rund vier Wochen als neuer Vikar dazugekommen. Beide sind Ordenspriester: Pater Daison gehört dem Dritten Orden des Franziskus an und kommt ursprünglich aus Indien, Pater Damian ist von den Steyler Missionaren und stammt aus Indonesien. Beide sind schon seit einigen Jahren in Deutschland.

In Buchen haben sie sich gut eingelebt: "Die Menschen sind offen, hilfsbereit und nehmen uns an", erzählt Daison Thaikkattil. Auch Damian Ria Pay fühlt sich wohl: "Ich hatte einen guten Start, die Leute sind freundlich und Buchen ist eine kleine, aber schöne Stadt."

In der Seelsorgeeinheit sind die beiden vor allem für liturgische Dienste wie Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen zuständig. Pater Daison kümmert sich als Kooperator zudem um die Firmlinge und die Ministrantenarbeit.

Damian Ria Pay wird als Vikar insbesondere auch Dekan Johannes Balbach begleiten. Der 46-jährige Steyler Missionar, der auf der indonesischen Insel Flores geboren wurde, hat bereits in mehreren Ländern gearbeitet: Nach seiner Priesterweihe im Jahr 2005 ging er 2006 nach Italien und arbeitete für die Steyler Missionare auch in Rumänien und Moldawien. 2018 kam er nach Deutschland, genauer gesagt in die Pfarrgemeinde St. Arnold Janssen in Goch, dem Geburtsort des Ordensvaters. "Das war für mich eine große Ehre", sagt Damian Ria Pay. Obwohl er schon einige Jahre Priester ist, durchläuft er in Buchen das dreijährige Vikariat. "So lerne ich die Abläufe in Deutschland kennen, die sich natürlich von denen in anderen Ländern unterscheiden", erklärt er.

Pater Daison ist 53 Jahre alt und wurde im südindischen Kerala geboren. Er ist seit 26 Jahren Priester, war 15 Jahre lang in Nordindien tätig und lebt nun bereits seit elf Jahren in Deutschland. Er war in den Seelsorgeeinheiten Sinzheim, Klettgau-Wutöschingen und Weil am Rhein. Am 1. Oktober hat er in der Seelsorgeeinheit St. Oswald angefangen.

Etwas ist den beiden Patres schon bald nach ihrer Ankunft in Buchen aufgefallen: "Der Glaube ist hier noch da – die Menschen sind gläubig", meinen sie. "In Buchen kommen im Vergleich zu anderen Gegenden mehr Leute in den Gottesdienst. Hier funktioniert die Gemeinschaft", sagt Damian Ria Pay.

Dass der christliche Glaube in Buchen fest verwurzelt ist, freut sie sichtlich, denn der Glaube gehört für beide fest zum Leben dazu: Sie wussten bereits als Kinder, dass sie Priester werden wollen. "Das war für mich schon immer klar, und ich habe mich gar nicht bewusst dazu entschieden", sagt Daison Thaikkattil.

Damian Ria Pay fühlt sich seit seiner Kindheit mit den Steiyler Missionaren verbunden. Der Orden hat zudem seine Heimatinsel Flores stark geprägt und dort Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen gebaut. "Obwohl Indonesien islamisch geprägt ist, gibt es viele Berufungen und der Glaube ist stark", sagt er.

Ihren Glauben möchten sie nun mit den Menschen in Buchen teilen: "Gott gibt Halt und Hoffnung. Ich möchte die Menschen mit Gott in Verbindung bringen und die Kirche ist ein Weg dazu", sagt Pater Daison. Damian Ria Pay will den Menschen "Gottes Botschaft auf Augenhöhe" vermitteln: "Wir können alle voneinander lernen: Im Glauben, im täglichen Leben und über die verschiedenen Kulturen hinweg." Die Arbeit als Priester empfinden sie als sehr erfüllend: "Durch Gespräche und Kontakt kann man Menschen, die leiden, helfen", beschreibt Pater Daison, was ihn motiviert.

In einer Zeit, in der sich viele von der Kirche abwenden, möchten die Patres "Mut machen, in der Kirche zu bleiben". Daison Thaikkattil erklärt: "Ich will eine freundliche und menschliche Kirche vermitteln, die die Sprache der Menschen spricht, in der die Leute positive Erfahrungen machen."

Gibt es etwas, das sie an der Kirche gerne ändern würden? "Die Kirche sollte zu den Menschen gehen, statt zu versuchen, ihre eigene Struktur zu retten", meint Daison Thaikkattil. Damian Ria Pay ergänzt: "Man sollte nicht an alten Strukturen hängen, sondern bereit sein für Neues und neue Möglichkeiten finden." Der Kooperator und der Vikar freuen sich jedenfalls darauf, sich mit den Menschen in Buchen über den Glauben auszutauschen. "Wir freuen uns, dass wir hier sind", sind sie sich einig.

Bei der Arbeit in der Seelsorgeeinheit treffen nun natürlich auch kulturelle Unterschiede aufeinander. "Man muss bei einem Gespräch die Bedeutung und die Emotionen hinter den Worten erfassen. Das braucht Zeit, aber es ist auch sehr interessant", sagt Daison Thaikkattil. "Die Deutschen sind nett, ehrlich und gehen die Dinge ernsthaft an", meint er.

Die Patres fühlen sich im Odenwald wohl – aber es wird sicherlich etwas geben, das sie aus ihren Heimatländern vermissen? Damian Ria Pay hätte nichts gegen mehr Sonne einzuwenden und vermisst ab und zu das Meer, Pater Daison vermisst manchmal die spontanen Besuche, die in Indien üblich sind. Und beiden liegt der deutsche Winter nicht wirklich. Aber Pater Daison findet auch hier einen Dreh ins Positive: "Der Ort ist kalt, aber die Menschen sind warm. Es dauert hier zwar eine Weile, bis die Menschen miteinander warm werden. Aber wenn man miteinander warm geworden ist, dann hält das auch an."