Buchen-Hainstadt. (pm) Mit großem Einsatz gestaltet der Singkreis Hainstadt schon seit vielen Jahren die Krippenfeier an Heiligabend. Das Singspiel gehört zu den Höhepunkten im Jahr, auf das die Kinder schon lange im Voraus hinfiebern und das für viele Familien zu Weihnachten einfach unverzichtbar ist.

Doch bereits im Herbst zeichnete es sich in diesem Jahr ab, dass es diesmal nicht so sein kann wie all die Jahre vorher. An regelmäßige Proben war nicht zu denken, ebenso wenig an eine voll besetzte Kirche zur Aufführung. Aber vielleicht ist es gerade in diesen Tagen so wichtig, den Menschen Freude zu bringen und auch die Frohe Botschaft von Weihnachten zu singen.

Wie im Tonstudio kamen sich die Sänger vor. Foto: privat

In Videokonferenzen und Messangerchats machten sich die Verantwortlichen also Gedanken über Alternativen und fragten nach, wer in diesem Jahr Lust hätte, trotzdem ein Krippenspiel auf die Beine zu stellen. Kinder und Eltern waren sofort begeistert von der Idee, und so war es kein Problem genügend Sänger und Schauspieler zusammenzubekommen.

Natürlich ist es eine Sache, sich mit Texten und Liedern auf eine Aufführung vorzubereiten, aber die Erstellung eines Videos und das Einsingen der Lieder war doch eine neue Herausforderung. Von Haus zu Haus wurde ein Aufnahmegerät weitergegeben, auf dem jedes Kind einzeln seine Stimme aufgenommen hat. Beinahe wie im Tonstudio durften sich die Kinder dabei fühlen, ausgestattet mit Kopfhörer und Playback. Zusammengesetzt ergeben die vielen Stimmen dann wieder einen Chor. Obwohl also jeder für sich war, entsteht so doch wieder ein gemeinsames Projekt.

Auch die Filmaufnahmen waren neu für die ansonsten schon routinierten jungen Schauspieler. Jeder musste sich zuhause auf seine Rolle vorbereiten und die Texte lernen. Für den Drehtag selbst und die einzelnen Szenen wurde ein ausgeklügeltes Konzept erstellt, so dass die nötigen Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Gedreht wurde im Freien an verschiedenen Punkten in Hainstadt. Einen ganzen Samstag lang dauerte es schließlich bis alles "im Kasten" war. Trotz der Anstrengungen und der besonderen Bedingungen waren sich alle einig, dass es auch Spaß macht, Videos zu drehen und man vor allem froh ist, wieder beim Krippenspiel mitmachen zu dürfen.

Info: An Heiligabend ab 15 Uhr wird das Krippenspiel vom Singkreis Franziskus im Rahmen der Familienkrippenfeier über den YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Buchen gesendet.