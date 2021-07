Buchen. (rüb) "Es läuft!" Das war die beruhigende und erfreuliche Botschaft, die Kämmerer Benjamin Laber den Stadträten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stadthalle mit auf den Weg gab. In seinem Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zeigte der Beigeordnete auf, dass die städtischen Finanzen – trotz geringerer Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Unwägbarkeiten durch die Folgen der Pandemie – aktuell auf Kurs liegen.

"So genau wie dieses Jahr treffen wir den Plan wohl nicht mehr", sagte Laber – und dies, obwohl eigentlich das zweite Jahr eines Doppelhaushalts naturgemäß das kritische sei. Zur "Halbzeit" des zweiten Jahres lasse sich aber eine positive Zwischenbilanz ziehen, betonte Laber. Denn die Mindereinnahmen an der einen Stelle ließen sich größtenteils durch Mehreinnahmen an anderer Stelle ausgleichen.

Die Stadt hatte für 2021 in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 1,3 Millionen Euro kalkuliert. Aktuell liege das ordentliche Ergebnis bei etwa -1,6 Millionen. Bei der Gewerbesteuer sei ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen: Statt der kalkulierten 8,5 Millionen Euro sei derzeit nur mit 7,2 Millionen zu rechnen. Allerdings sei die jüngste Tendenz hier wieder steigend. Ein Minus von knapp 150.000 Euro steht bei der Vergnügungssteuer zu Buche. Der Grund liegt auf der Hand: Aufgrund der Corona-Restriktionen waren die Spielstätten den Großteil des Jahres geschlossen, so dass es hier kaum Erträge gab.

Besser sieht es dagegen beim Forst aus: Hier habe die Stadt auf die hohen Holzpreise reagiert und den vorgesehenen Jahreshieb zügig umgesetzt. Dadurch wurden über 70 Prozent der geplanten Jahreserlöse bereits vereinnahmt. Stadtrat Otto Kern wollte dazu im Nachgang wissen, wohin das Holz aus dem Buchener Stadtwald verkauft wird? Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre es wünschenswert, wenn es in der Region bzw. in Deutschland bleiben würde. "Es geht nicht alles nach China", versicherte Laber. Allerdings habe die Stadt keinen Einfluss, da sie das Holz an deutsche Zwischenhändler verkaufe. Der Wunsch nach mehr Regionalität sei schwer zu erfüllen, ergänzte Bürgermeister Roland Burger, da es immer weniger regionale Sägewerke gebe.

Im Bereich der Investitionen liege die Stadt im Plan, fuhr Laber fort: "Fast 50 Prozent der Investitionssumme von 16 Millionen Euro ist verbaut!" Als wichtigste Maßnahmen nannte er die BGB-Erweiterung (bisher 2021 ausgegeben: 3,1 Millionen Euro), die Pflastersanierung in der Innenstadt (350.000 Euro) oder die Erschließung des Baugebiets "Marienhöhe" (275.000 Euro).

Ebenfalls auf Kurs liegen die Finanzen des Eigenbetriebs Energie und Dienstleistungen (EDB) und des Spitalfonds, wie Beigeordneter Laber und Fachdienstleiterin Tanja Zöller aufzeigten.