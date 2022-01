Buchen. (rüb) Impfen im Impfzentrum, in der Arztpraxis oder in der umfunktionierten Sporthalle: Diese Bilder sind inzwischen wohl jedem wohlbekannt. Doch Impfen unter dem Kreuz ist für die meisten Menschen Neuland. Die Evangelische Kirchengemeinde Buchen hatte am Dienstag zu einer Impfaktion im Gemeindehaus eingeladen. Auch wenn nicht alle zur Verfügung stehenden Impfdosen verbraucht wurden, so fiel die Bilanz der Verantwortlichen im Gespräch mit der RNZ doch rundum positiv aus.

"Wir wollten ein niederschwelliges Angebot schaffen", erklärte Dr. Klaus Hahnfeldt, der gemeinsam mit seinem Kollegen aus dem Kirchengemeinderat Klaus Dieter Heller die Idee zu der Aktion hatte. "Ich habe einen Fernsehbeitrag über eine Impfaktion in einer Kirche gesehen und mir gedacht, das könnten wir bei uns auch anbieten", sagte Klaus Dieter Heller.

Wer eine hohe Impfquote als Ziel ausruft, der muss die Menschen erreichen, der muss Impfangebote ohne hohe Hürden schaffen: Nicht jeder verfügt über ein Auto, um in einen der Impfstützpunkte zu fahren und nicht jeder ist – beispielsweise aufgrund seiner Sprachkenntnisse – in der Lage, die notwendigen Formulare alleine auszufüllen.

Elisabeth Bernauer vom mobilen Impfteam verabreichte die Impfdosen. Foto: rüb

Bei der Anmeldung haben die Verantwortlichen ebenfalls darauf geachtet, dass die Hürden nicht zu hoch sind: So gab es neben einem Online-Formular auch die Möglichkeit, sich telefonisch im Pfarrbüro anzumelden: "Damit haben wir Menschen erreicht, die bei einer reinen Online-Anmeldung Schwierigkeiten hätten", war sich Dr. Hahnfeldt sicher.

"Die vielen dankbaren Rückmeldungen auf das Angebot, haben uns bestärkt", verdeutlichte Pfarrerin Julia Lehner. Denn es gab auch Kritik: Das Impfen sei keine Aufgabe der Kirche, wofür sogar Passagen aus dem Alten Testament herangezogen wurden. "Mir war aber von Anfang an klar, dass es sehr wohl Aufgabe der Kirche ist, für die Menschen ein Angebot zu schaffen, denen die Wege zu den Impfzentren zu weit sind", betonte die Pfarrerin. Und auch die Evangelische Landeskirche habe sich in Sachen Impfen eindeutig positioniert.

Fünf Helfer der Kirchengemeinde waren am Dienstag im Einsatz. Sie unterstützten das mobile Impfteam des Neckar-Odenwald-Kreises unter Leitung von Dr. Tilo Strittmatter. Die Räume des Gemeindehauses waren entsprechend vorbereitet worden, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen – wie in einem großen Impfzentrum mit Anmeldung, Impfstraße und Beobachtungsraum, nur alles eine Spur kleiner.

Als der Kirchengemeinderat die Impfaktion im Dezember beschlossen hatte, herrschte ein großer Mangel an Impfterminen, vor allem Booster-Impfungen waren stark nachgefragt. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, da das Impfangebot deutlich ausgeweitet wurde. Deshalb war die Nachfrage nach Terminen nicht so groß, wie sich das die Organisatoren vielleicht anfangs erhofft hatten. Nur die Hälfte der 100 zur Verfügung stehenden Terminen wurde im Vorfeld vergeben. Einige Bürger nutzten aber die Gelegenheit, sich spontan ohne Anmeldung impfen zu lassen.

Jede Impfung zählt, egal ob Erstimpfung oder Booster-Impfung. Zwar waren unter den Impfwilligen auch Mitglieder der Kirchengemeinde, doch es kamen auch Menschen, die keinen Bezug zur Kirche haben: Unter den ersten Impflingen war am frühen Dienstagmorgen eine muslimische Familie. Auch das ist eine schöne Erkenntnis: Das Thema Impfen trennt nicht nur, wie sich leider in vielen Gesprächen feststellen lässt, sondern es kann auch verbinden.