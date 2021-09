Buchen-Hainstadt. (tra) Bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats, bei der die Zukunft des Hainstadter Grüngutplatzes auf der Tagesordnung stand, blieb in der Mehrzweckhalle kaum ein Stuhl frei. Viele Hainstadter Bürger waren gekommen, um für die Erhaltung "ihres" Grüngutplatzes zu kämpfen. Dementsprechend stark war der Gegenwind, der Dr. Mathias Ginter, dem Geschäftsführer der Kwin/AWN, entgegenwehte.

Zum Hintergrund: Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises plant, den Grüngutplatz im Zuge der Umsetzung des neuen Grüngutkonzepts zu schließen. Die Zahl der Annahmestellen soll sich von über 40 auf 30 reduzieren. Ginter betonte, dass das Grüngutsystem des Landkreises "ökologisch und ökonomisch auf sicheren Beinen stehen" müsse.

Nachdem die Zukunft des Grüngutplatzes in Hainstadt bislang "nicht in Stein gemeißelt war", äußerte sich Dr. Ginter am Donnerstag nun konkret: In Buchen entstehe ein neuer Grüngutplatz am Entsorgungszentrum Sansenhecken, der voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 eröffnet werde. "Der Grüngutplatz in Hainstadt wird nicht unmittelbar 2022 geschlossen, aber sein Betrieb ist nicht langfristig vorgesehen. Über 2022 hinaus gibt es keine Bestandsgarantie", so Ginter. Der Geschäftsführer begründete dies damit, dass der Platz nicht den aktuellen Anforderungen entspreche, unter anderem sei Nässe ein größeres Problem. Er warb dafür, dass die Hainstadter Bürger den neuen Grüngutplatz, der in Buchen entsteht, nutzen sollen.

Ortsvorsteherin Regina Schüßler brachte die Stimmung der Hainstadter Bürger prägnant auf den Punkt: "Das macht uns nicht so glücklich." Ortschaftsrat Clemens Gramlich wünschte sich eine "bürgerfreundliche Lösung". Er unterstrich: "In der Bevölkerung ist das Interesse groß, den Platz zu erhalten. Das zeigen sowohl die Präsenz der Bürger in dieser Sitzung als auch die Unterschriftenaktion."

Die "Frageviertelstunde" entwickelte sich zu einer langen und emotional geführten Diskussion zwischen den Bürgern und Dr. Ginter. Die Bürger befürchten, dass die Öffnungszeiten des neuen Grüngutplatzes nicht nutzerfreundlich seien, kritisierten unter anderem den Anfahrtsweg und äußerten Besorgnis hinsichtlich der allgemeinen Verkehrsbelastung durch den zusätzlichen "Grüngutverkehr" sowie möglicher Gebühren. Sie bezweifelten zudem, ob die Größe des neuen Grüngutplatzes in Buchen ausreiche, um die Menge des Grünguts aufzunehmen, das in der Umgebung anfalle.

Auch eine Zunahme der "wilden Grüngutablagerung" wird befürchtet. Der Plan der AWN wurde seitens der Anwesenden als "bürgerfern" angesehen.

Einige Bürger wollten wissen, ob eine Ertüchtigung des Grüngutplatzes möglich sei, so dass er den aktuellen Anforderungen genüge, und verwiesen auf den Grüngutplatz in Altheim, der hinsichtlich der Kapazität dem Platz in Hainstadt ähnele, jedoch erhalten werde.

Dr. Ginter erläuterte, dass die Kwin/AWN nicht für die Ertüchtigung der Grüngutplätze zuständig sei. "Die Abfallwirtschaftsgesellschaft investiert nicht in die Plätze. Die jeweiligen Landwirte investieren, und die Kwin/AWN schließt mit den Landwirten einen Pachtvertrag ab, wenn ein Grüngutplatz langfristig betrieben werden soll." Für den Ausbau eines kleinen Platzes müssten, so Ginter auf Nachfrage, rund 80.000 bis 100.000 Euro in die Hand genommen werden. Fördermöglichkeiten gebe es keine. Die Kosten muss der Landwirt tragen.

Ortsvorsteherin Schüßler regte nach der langen Diskussion an, die Kwin/AWN, den Ortschaftsrat und Landwirt Pföhler, der für den Hainstadter Platz zuständig ist, an einen Tisch zu holen. "Dann wollen wir eine Aufstellung machen und prüfen, was genau getan werden müsste, um den Platz in Hainstadt zu ertüchtigen, und was es kosten würde." Dr. Ginter ist zu diesem Gespräch bereit. Er betonte: "Unter den aktuellen Rahmenbedingungen kann der Platz jedoch nicht weiterbetrieben werden."

Kreisrätin Amelie Pfeiffer (Grüne) war anwesend und wurde um ein Statement gebeten: Sie brachte den finanziellen Aspekt der Entsorgung ins Spiel: "Die Finanzierbarkeit ist ein großes Thema und wir müssen sie als Bürger über Müllgebühren tragen. Es ist somit wichtig zu schauen, wie man die Einnahmen, die aus dem Grüngut generiert werden, erhöhen kann. Ein Weg wäre zum Beispiel, das Material regional besser zu vermarkten. So sollte es in den regionalen Baumärkten zum Beispiel Odenwald-Kompost zu kaufen geben. Es ist wichtig zu überlegen, wie die Kosten durch Mehreinnahmen abgefedert werden können."

Im Rahmen der Ortschaftsratssitzung informierte Stefan Müller von der Stadt Buchen zudem über das Radwegekonzept. Er präsentierte schnell umsetzbare Lösungskonzepte, die neuralgische Punkte entschärfen können. Mit dem Konzept war Ortsvorsteherin Regina Schüßler zufrieden: "Das Konzept ist geglückt." Bei der kurzen Diskussion gaben die Bürger Stefan Müller weitere Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg.